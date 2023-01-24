網上尋愛易中招 隨時遭性勒索！

聯邦電子安全（eSafety）專員格蘭特 (Julie Inman Grant) 表示，使用這些應用程式均存在危險，尤其是對女性和性別多樣化（gender diverse）的人士。





在疫情封鎖期間，使用圖像的濫用行為（例如報復性色情內容）增加了 6倍以上， 其中包括一些使用報復色情圖像和性勒索事件。





格蘭特對澳聯社表示：『 透過我們的投訴計劃，我們確實看到約會網站如何被罪犯利用來攻擊他人。』





『我們正在處理有關造成嚴重損害的性勒索的報告。』





格蘭特女士亦認為，約會應用程式公司需要承擔更多責任來杜絕不良行為。





聯邦、各州及領地部長、約會應用程式代表及警方明天（25／1）將會舉行針對此問題的會議。





格蘭特女士表示：『很明顯，網上約會應用程式及網站必須做更多的工作，來使他們的平台和服務更安全，而這次圓桌會議是尋找解決這些問題的重要下一步。』





『我們將會重點討論的一些問題包括約會平台如何可以採取更多措施來阻止被濫用。』





這包括檢討即時傳送（nudge）的技術，讓用家發送騷擾或侮辱性內容之前要三思後行。





同時，亦會討論如何鼓勵受害人挺身而出，舉報問題。





格蘭特女士說：『確保在程式設計中加入一些易於使用的舉報機制和在有問題出現時，有一個清晰的途徑擴大舉報機制亦十分重要。』





『我們見到的另一個大問題是一些經常重覆罪行的累犯，雖然這些累犯會被永遠禁止使用其帳戶，但他們仍然可以使用不同的電子設備或電郵地址，開設新帳戶。』





格蘭特希望有一個一致並有約束力的責任，以阻止罪犯出現在其他平台上，繼續在網上騷擾及虐待女性。





她說：『這些肇事者的資料亦應該能夠在適當的情況下，提供予執法機構和網上安全監管機構，以便他們可以（對肇事者）展開調查。』





Tinder 已經在澳洲推出所謂的「約會安全指南」，以防止針對女性的暴力行為並「教育和授權」給用戶。





有三分一的受訪單身人士表示，他們並不完全了解約會應用程式的安全功能。





Tinder表示：『約會安全指南旨在教育澳洲的用戶有關網上約會安全需注意的事項。』





在過去五年中，澳洲犯罪學協會進行的一項調查發現，有四分之三的受訪者是某種形式的網絡性暴力的受害者。





同時，亦有三分之一的人經歷過經約會應用程式而相約見面的人在見面時遇到性侵或脅迫的事件。





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