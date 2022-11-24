送餐公司關門 你的個人資訊會被如何處理？

來自英國的送餐平台戶戶送（Deliveroo）早前突然宣佈撤出澳洲市場，令其1.5萬名送餐員、120名職員和1.2萬間合作餐廳措手不及。而對客戶而言，最關心的問題可能是：我的數據會被如何處理？





目前未知澳洲有多少人受影響，但根據戶戶送最近一次年報，其全球活躍用戶平均每月有800萬人，大部份是在英國。



Deliveroo掌握哪些數據？

該公司的 服務條款 指，其平台會收集的個人資訊包括姓名、地址、電郵和付款詳情，以及訂單和地理定位數據。





數碼權利觀察（Digital Rights Watch）的執行董事James Clarke表示，除了這些表面上的資料，送餐員還知道客戶的點餐頻率、個人喜好等「身份辨識資訊」。「他們知道某個地區哪些食物受歡迎、哪些餐廳做得好。」





Deliveroo曾是澳洲主要的送餐平台之一。 Source: AAP / Niall Carson/PA/Alamy

數據會如何處置？

公司條款還寫明，保留把數據「在與我們業務有關的目的下」賣給第三方的權利。ClaytonUtz律師樓的重組和破產業務合夥人Orla McCoy表示，戶戶送在澳洲還有很多資產，如果託管方要集資給債權人，可能會尋求所有方式，包括把數據出售。





然而，由於戶戶送把數據儲存在其歐洲的伺服器，未知那是否屬於澳洲的資產，或託管方KordaMentha如何獲取這些數據。





他自己曾參與另一間在2018年退出澳洲市場的送餐公司Foodora的託管業務，當時其澳洲客戶的數據儲存在德國的母公司。





「在Foodora的案件中，澳洲託管方藥獲得德國母公司的同意來獲取數據，以和作為債權人的送餐員溝通。」





客戶可以做甚麼？

至於客戶自己，可以做的就是打開Deliveroo手機程式，在「帳戶詳情」一欄，選擇關閉帳戶。





程式將會顯示一條訊息：「我們將會在一個月內刪除你的帳戶和相關個人數據，以符合我們的私隱政策。刪除帳戶是永久性的。」



