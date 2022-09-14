知名連鎖華人餐館 被指欺騙稅局、內政部

台灣之光「鼎泰豐」，由台灣本地小店漸漸發展成國際品牌，在全球多國亦設有分店。今年4月更榮獲國際旅遊指南「TasteAtlas」評選為全球百大最佳傳統餐廳第28名 (亞洲第2名)。





在澳洲的「鼎泰豐」卻鬧出不少風波，在2020 年因涉嫌刻扣員工工資及提供虛假記錄，被澳洲公平工作調查專員向其管理企業提出訴訟。





與訴訟有關的分店分別位於墨爾本市中心Emporium Melbourne購物中心，雪梨世界廣場購物中心（World Square shopping centre）及Westfield Chatswood 購物中心。





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公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman，簡稱FWO）表示，這三家餐館分屬於兩個企業管理，總計涉嫌剋扣17名員工約15.7萬澳元的薪金。





在庭審中，專員署法律代表布里格登（Victoria Brigden）在庭上表示，在 2016 年至 2018 年間為該公司工作的承認薪資單職員承認，他們被告知要創建兩張不同的薪資單系統。





法院獲悉，其中一個薪酬紀錄系統中，將顯示員工工作時間和工資的準確記錄，而一個假的薪酬紀錄系統中，創建的薪資單中，員工的工作時間較短，酬金會較高。





公司主要向年輕的新移民支付違法的薪酬，而且部分薪水使用現金支付，以使他們不向有關部門舉報。





布里格登在法庭上表示，這是為了欺騙有關當局作出的舉措。她續指這樣是同是欺騙了公平工作調查專員署、移民局與稅局。





在新冠疫情對勞動人口造成巨大影響之前，澳洲留學生的工時被嚴格限制，每星期工作時數不能超過20 小時的上限，如果違反，簽證更可能被取消。





直至今年，有關工時限制因為勞動力短缺而暫被取消。





法庭得到的證據顯示，縱使員工獲支現金薪酬，但加起來仍未達全國最低薪酬標準。





同時，稅局亦提醒如果收到現金，必須在提交納稅申報表時將現金申報為收入，否則將會被視作虛假申報稅收。





稅局將使用一系列工具來識別可能無法正確履行義務的個人和企業並採取行動。

