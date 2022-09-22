【粉絲注意】第七個「迪士尼樂園」有意落戶澳洲？

澳洲葡萄酒品牌Seppeltsfield及Penny's Hill 的老闆、著名釀酒商蘭德爾 (Warren Randall) 有意推動在南澳建設世界上第七個「迪士尼樂園」。





「我認為，很多旅客只視阿德雷德為從雪梨飛往珀斯的中轉站，但當地人已厭倦（這種刻板印象)，而我們亦是時候要為南澳發聲。」 著名釀酒商蘭德爾





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蘭德爾亦打算提供他在McLaren Vale 擁有酒區的部分土地以促成其事。





「毫無疑問，我很樂意為樂園提供土地、以便啟動興建計劃。可能是把土地賣或出租給其他財團，甚至贈與——總會有方法...只需要有人有意願、想法及能量，就能水到渠成。」 著名釀酒商蘭德爾

蘭德爾的公司亦正有意在 Seppeltsfield Winery 開發價值 5000 萬元的六星級酒店，該酒店已於 6 月獲得理事會批准。





南澳州政府表示尚未正式收到有關在南澳建造迪士尼樂園的提議；但如果計劃成真，那將是繼美國加州、佛州、中國上海、日本東京、法國巴黎及中國香港後，世界上第七個迪士尼樂園。





有關計劃更有望推動南澳的旅遊業、而樂園及酒店等配套，亦能為當地就業市場提供17,000 個工作職位。





據迪士尼公司透露，巴黎的迪士尼樂園佔法國旅遊總收入的 6%，而截至1992 年開業至今年 6 月為止，巴黎的樂園已經接待了超過 3.75 億遊客，總體而言，該樂園在這段時間內，為法國經濟貢獻了約 850 億歐元（1260 億澳元）。





而今次亦並非首場有人推動在澳洲興建迪士尼樂園的計劃。





在 1990 年代，在迪士尼決定在香港興建樂園之前，據報，黃金海岸亦曾角逐樂園的選址，並一度進入最後協議階段。



