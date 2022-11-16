【重出江湖】特朗普宣佈2024年再次參選總統

當地時間星期二（11月15日）晚上，特朗普在其位於佛州的海湖莊園發表講話，正式宣佈參加2024年總統大選的共和黨候選人初選。





在剛結束的中期選舉，幾位獲特朗普站台的候選人敗選，最終令共和黨的整體表現不如預期。但他說：「我們一直知道這不是終結，這是我們戰鬥來開啟拯救美國夢的開始。」



為了讓美國再次偉大、再次輝煌，我今晚宣佈競逐美國總統。

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特朗普在2017年1月20日至2021年1月20日擔任美國總統，輸給了民主黨的拜登。但他一度拒絕承認大選結果，更聲稱選舉存在欺詐，並試圖推翻結果。





他也是第一位受到兩次彈劾的總統——第一次是濫用職權，第二次是煽動叛亂——但均未通過。



特朗普說了甚麼？

在講話中，特朗普表示，在其任內，美國已準備好重返「黃金年代」



，但拜登在經濟、犯罪率和俄烏戰爭問題上失敗。





「今晚我們宣佈，這些不需要用這種方式（處理）。兩年前，我們是一個偉大的國家，很快我們會再次是一個偉大的國家。」



他又指中國介入了2020年的總統大選。「我記得這是第一次，中國因為美國在所有重要領域領先而原地踏步，中國要支付成千上萬元的關稅。」





「我們得到了數十億元......很多人認為，中國因此積極地干預2020年的（總統）選舉結果。」



特朗普能參選嗎？

不過，特朗普自卸任後一直官司纏身，法律是否允許他再次參選呢？





雪梨大學美國研究中心的研究總監蒙德申（Jared Mondschein）表示，雖然特朗普被彈劾兩次，但只有彈劾通過，才會影響未來參選總統。





他也被指從總統府帶走機密文件，而正被當局調查，還派人搜查海湖莊園並檢走證物。他還面臨一些涉及商業詐騙、否認大選結果等方面的指控。





但蒙德申指，這些法律案件技術上不會影響特朗普參選，反而調查會變得更困難。「（參選）不會給他任何豁免權，但會令事情複雜。」





「司法部會盡量避免打政治波......他們只是做自己的事，公正執法。調查一名候選人是非常非常棘手的......很難不偏不倚地做，所以這是一種政治敏感，但不會令聯邦調查局（FBI）或司法部停下工作。」



對手會是誰？

特朗普重出江湖可能會令一些潛在候選人放棄，包括他自己的副總統彭斯（Mike Pence）和佛州州長迪桑提斯（Ron DeSantis）。





迪桑提斯曾經是特朗普的盟友，但因成為了潛在的競選對手而疏離。他剛在中期選舉中以59%選票的優勢連任州長。





蒙德申表示，迪桑提斯是在中期選舉取得耀眼表現的共和黨人之一。「目前離大選還有兩年，特朗普的對手可能是迪桑提斯，但有何變化現在說還太早。」





其他參與共和黨初選的潛在對手還有維珍尼亞州州長Glenn Youngkin、德州州長Greg Abbott、南卡羅來納州前州長Nikki Haley和前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。



特朗普和迪桑提斯曾經是盟友。 Source: Getty / Joe Raedle

有人支持特朗普嗎？

蒙德申表示，特朗普在共和黨有「強大的民意基礎」，但目前不清楚這能否轉化為選票。





「（特朗普）很可能贏得2024年（黨內）初選，剛出來的民調問了如果現在舉行共和黨初選你會選誰，特朗普獲得47%（支持度），迪桑提斯是33%。」





「這意味著，仍不清楚共和黨人經過中期選舉是否還想留下特朗普，畢竟他（支持）的候選人表現並不很好。」





而在Edison Research民調中，中期選舉的七成選民表示拜登不應繼續參選總統，亦有六成人表示不喜歡特朗普。

