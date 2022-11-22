「常見小實驗」引雪梨小學發生爆炸 12人燒傷

周一（11月21日）下午1時20分左右，Manly West 公立小學校內露天場地發生爆炸事故。





事發時，一群學生在校內露天場地進行一項科學實驗，但因由強風將一些化學物質吹散，導致意外發生。





涉事的五年級生年齡屆乎10至11歲，上半身、胸部、面部和腿部都被燒傷。





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其中一名患者由於嚴重燒傷，需要由直升機送往Westmead 兒童醫院救治，其餘大多數學生沒有受重傷。





一名成人亦因意外而被輕度燒傷。





CareFlight 證實該名嚴重燒傷的女孩的情況穩定。





新州教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，她已向學校校長表示支持，並將為學生和教職員工提供諮詢服務。





她在一份聲明中表示：「有關當局將對該事件進行調查，包括教育部和新州警方。」





同時，她亦指新州安全工作局已收到通知，他們將在適當的時機就此作出調查。





據報，當時學生們正在進行一項叫作「The worm」（亦被稱為 sugar worm/sugar snake）的實驗，實驗中把食用蘇打、糖與甲基化酒精混合。





黑蛇的主要成分是「碳」；由於方糖是一種碳水化合物，具有可燃性，燃燒產物主要有水、二氧化碳還有黑色的碳。而小蘇打在受熱時能分解出大量的二氧化碳，讓方糖燃燒後的碳更為蓬鬆，形成一邊燃燒、一邊冒出黑蛇的現象。





＃此實驗涉及酒精，具有一定危險性，小孩切勿模仿。



