馬斯克：與朱克伯格的「鐵籠格鬥」將在X直播

社交媒體X(前名Twitter)的擁有者馬斯克(Elon Musk)表示他與Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg）的2人的鐵籠格鬥，將會在X上串流直播，收益將會捐給服務退伍軍人的慈善機構。





這兩位億萬富翁似乎在六月底達成「鐵籠格鬥」的協議。朱克伯格實際上受過混合武術的訓練，他在今年早些時候還發文談到完成自己的第一次柔術比賽。





馬斯克在本月6日在X上發文指：「馬斯克與朱克伯格之戰會在X上直播。所有收益將捐給服務退伍軍人的慈善機構。」



馬斯克在較早前的周日表示，他正在進行舉重訓練為比賽做準備。





他寫道「沒時間去健身房，所以我就把器材帶去工作」。





馬斯克和朱克伯格是否真的會在拉斯維加斯的鐵籠中一決高下，還有待觀察，但即使他們的鐵籠格鬥協議只是個玩笑，也引起了人們的關注。





事情的源起是在到今年美國時間6月20日，當時Meta正準備推出與推特為競爭對手的新媒體平台「Threads」，馬斯克出言批評指世界變成「完全由朱克伯格掌控，毫無其他選擇」。





網友搧風點火稱朱克伯格會柔術，馬斯克回應「如果他願意，我願意進行鐵籠格鬥，哈哈」，結果朱克伯格回應「Send Me Location（給我位置）」。





而有網友詢問這場格鬥的意義是甚麼，馬斯克則回答這是一場文明的戰鬥形式，男人熱愛戰鬥。





X、Meta和擁有可能舉辦比賽場地的Ultimate Fighting Championship，並未立即回覆傳媒就事件詢問的電子郵件。



馬斯克將該比賽在X上直播，是因為他的目標是將這平台打造成一個「電子城鎮廣場」。但他五月份時以推特Spaces直播，由佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布參選美國總統，卻遭遇技術故障和近半小時的延遲。





馬斯克曾解釋這些問題是由於伺服器負擔過重，太多人收聽節目。





但即使在最高峰時期，聽眾數量也只有約42萬，遠遠不及電視轉播的總統宣布活動吸引的百萬觀眾。





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