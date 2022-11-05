聯邦政府調查Medicare遭業界詐騙問題 你要知道的事

要點
- 獨立調查將由衛生經濟學家和前高級公務員菲利普（Pradeep Philip）領導。
- 在2020年進行的一項國家審計估計，這些詐騙行為每年令政府損失約3.66億元至22億元。
聯邦政府已經Medicare（國民保健系統）被醫療業界詐騙事件，展開獨立調查。
該調查將由衛生經濟學家和前高級公務員菲利普博士（Pradeep Philip）領導。
菲利普博士將調查包括有關Medicare系統內部欺詐、不當收費及為病人提供過量服務。
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他將於明年 1 月底之前，公佈中期調查結果，並在之後一個月下公佈調查的最終報告。
為何要展開調查？
衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，澳洲人一直為享有Medicare而感到自豪，並且知道絕大多數醫生和專業的醫護人員都是誠實和勤奮的。
但他指，明白過去9年來Medicare被醫療業界的不法分子詐騙及忽視，強調Medicare每一分毫都十分寶貴，必須直接用於病人護理身上。
政府合共損失多少？
在2020年的一項國家審計估計，有關的詐騙違行為令政府每年損失 3.66 億元至 22 億元。
擁有國民保健系統博士學位的 Margaret Faux 博士估計，醫護界讓 Medicare 每年最多損失 80 億元。
畢勒說，聯邦衛生部已經提交了一份關於現有符合規則措施的報告。
他說，報告沒有發現 Faux 博士估計醫護界讓 Medicare 每年最多損失 80 億元的證據。
但他表示，我已要求菲利普博士衡量和報告Medicare違規的真實程度，並落實補救措施，以保護所有使用Medicare系統的人得到全面的保障。
聯邦政府每年在Medicare上合共花費 320 億元。
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