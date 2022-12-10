【調查】揭電工環境缺一設施 必需品卻成奢侈品

可使用功能正常的廁所，應該是任何工作場所的基本人權，但對於許多地盤工人來說，卻是一種奢侈。





一項訪問澳洲各地數千名電工的調查發現，五分之一的女性在工作中並沒有洗手間馬桶可使用。





電氣技工工會(The Electrical Trades Union)調查全國有關衛生設施，共收到2656份回應，與男性相比，女性使用常設衛生間的機會低10%。





近半的女性受訪者表示，她們曾提出過設施不足的問題，而男性受訪者中有不到 30%曾提出有關問題。





令人震驚的是，衛生紙、肥皂和乾淨的水通常被認為是奢侈品。





調查顯示，大約有四份之一的工人表示，並不能經常能獲得衛生紙，有五分之一的人，並不常有水沖馬桶。



22 歲的電工 學徒Carlin 向 NCA NewsWire表示，電工每天都面對惡劣的工作環境，對所有在電工，特別是女性，都是一個問題。





她直言，有關問題似乎已成為一種文化現象，但不應該如此，「因為它們（廁所和水）是人類的基本必需品」。





「如果你被叫到偏遠的農村地區，或即使在郊區，都會幾個小時都沒有廁所……」





有時她會避免喝水，以減少去廁所的次數，但她說這讓她感到疲勞和脫水。





Carlin表示，這不是一個公開談論的問題，特別是在年長的男性之間。





她指這造成很多問題，特別是在試圖增加女性電工的數量。





她指，廁所實際上是一個真正問題，特別是當女性經期期間，而無法使用可靠的廁所和有關設施時。她透露，知道有幾個女生，因為 16 個小時不能更換衛生巾或其他物品，而受到病菌感染。





據電氣技工工會表示，澳洲只有 2% 的電工是女性，工會表示需要做更多工作招聘女性。





隨著澳洲能源轉向電氣化和更多可再生能源，電工短缺的情況預計只會變得更嚴重。





工會呼籲對工作場所的最低健和安全標准進行審查。





電氣業工會署理全國秘書賴特（Michael Wright ）表示，在工作中獲得衛生、足夠數量的廁所，在2022年應該是基本期望。





他指，白領期待這些基本標準，但對於建築工地的女性來說，仍然無法保證有可用的廁所。





他質疑「如果我們歧視另一半的潛在勞動力，我們怎麼能期望增加人數呢？」，「如果我們要建設澳洲的未來，就不能排除所有性別的工人」。



