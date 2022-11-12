【注意洪水來襲】新州周末料落暴雨 洪水警告再次生效

要點 新州緊急服務部已發出警告，新州多個城鎮可能面臨惡劣天氣及山洪暴發。

當局促請居民注意山泥傾瀉和樹木倒塌，並留意洪水警告和疏散命令。

新州政府延長一次性災後恢復補助計劃，將有更多獲得援助。

新州早前受洪水影響的地區再被警告，整個新州將出現大範圍的降雨和雷暴，居民要為未來72小時做好準備。





新州緊急服務部已發出警告，多個城鎮可能面臨新一波的洪水，水位將達到過去幾星期的水平。





新州緊急服務部負責人約克（Carlene York）週五在一份聲明中說：「這場大雨與已經飽和的集水區和多條河流系統相結合，將導致該州許多地區引發更多洪水。」





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當局促請民眾注意山泥傾瀉及樹木倒塌，因為某些地區會因短暫的大雨而引發山洪暴發。



約克又說：「情況可能會迅速發展，因此最重要的是，大家要對周圍環境保持警覺，監測洪水情況和留意當告發出的警告，如果被要求迅速撤離，就必須迅速採取行動。」



哪些地方有受災風險？

新州政府在周五將聯邦政府的一次性災難恢復補助計劃，擴展到另外五個地方政府區域後，更多受洪水影響的新州居民可以得到援助。





居住在 Cootamundra-Gundagai、Forbes、Liverpool Plains、Snowy Valleys 和 Upper Lachlan 的居民，將能夠申請補助，每位成人是1,000元，每位兒童是400元。





聯邦政府亦向新州11個地方政府地區，因洪水而失去收入的工人和個別經營者提供經濟援助。





居住在Bega Valley、Junee、Muswellbrook、Nambucca Valley、Shoalhaven、Snowy Monaro、Snowy Valleys、Temora、Walcha 和 Yass Valley，以及新州非建制地區（unincorporated area）的居民將能夠獲得長達13週的每兩週一次的補助金。





聯邦緊急管理部長懷特（Murray Watt）說：「我們不希望大家在冒著風險地上班，我們也不希望讓直接受這場災難影響的企業『自掏荷包』。」



新州緊急服務部在新州中西部的Forbes，進行了400處損失的評估，發現不少房屋和企業遭受了重大損失。



洪水水位創下紀錄

而在下游地區，預計Condobolin的洪水水位將達到1952年的有紀錄以來的高度。





至於新州北部城鎮 Walgett、Collarenebri 和 Lightning Ridge 地區，隨著新州緊急服務部協助進行醫療疏散後，當地的緊急供應繼續減少。





新州緊急服務部週五在整個新州，為居民提供100萬個沙包抗洪。



