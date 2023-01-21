【注意】一款澳洲雞蛋或存沙門氏菌污染被召回

澳洲召回一款或有潛在微生物沙門氏菌污染的雞蛋。

Consumers urged to boycott 19 egg brands

Source: Flickr

澳洲召回一款或有潛在微生物沙門氏菌污染的雞蛋。

Watson Family Produce Pty Ltd 正在召回公司出售的一款「走地雞蛋」Free Range Eggs： Watson Family Produce Pasture Raised Free Range Eggs 350克 和 700克。

該產品出售的地點包括：昆州Harris Farms 超市West End和 Clayfield分店出售、昆州Surfers Paradise、昆州Woolworths超市及IGA超市。

公司表示該款「走地雞蛋」或受微生物沙門氏菌污染，存在的食品安全隱患，食用後可能會導致疾病。
Watson Family Produce Pasture Raised Free Range Eggs.jpg
Watson Family Produce Pasture Raised Free Range Eggs 350克 和 700克。 Source: Supplied / Australian food recall
雞蛋上顯示的最佳食用日期為至2023 年 2 月 25 日。

原產地是澳洲。如消費者發現購買了該款產品，不應食用並應將產品退回購買地點以獲得全額退款。 如食用後感到身體不適，應盡快求醫。

如需查詢更多，請聯繫：
Watson Family Produce Pty Ltd
0422 700 405 或 0425 295 942
www.watsonfamilyproduce.com

更多內容

【農曆兔年】澳洲為何野兔氾濫又難以「清零」？

當澳洲女子愛上朝鮮服

【停車或溜前溜後？】澳洲召回千輛平治Sprinter

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。




分享
Published 21 January 2023 at 5:38pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS