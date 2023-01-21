【注意】一款澳洲雞蛋或存沙門氏菌污染被召回

澳洲召回一款或有潛在微生物沙門氏菌污染的雞蛋。





Watson Family Produce Pty Ltd 正在召回公司出售的一款「走地雞蛋」Free Range Eggs： Watson Family Produce Pasture Raised Free Range Eggs 350克 和 700克。





該產品出售的地點包括：昆州Harris Farms 超市West End和 Clayfield分店出售、昆州Surfers Paradise、昆州Woolworths超市及IGA超市。





公司表示該款「走地雞蛋」或受微生物沙門氏菌污染，存在的食品安全隱患，食用後可能會導致疾病。



Watson Family Produce Pasture Raised Free Range Eggs 350克 和 700克。 Source: Supplied / Australian food recall 雞蛋上顯示的最佳食用日期為至2023 年 2 月 25 日。





原產地是澳洲。如消費者發現購買了該款產品，不應食用並應將產品退回購買地點以獲得全額退款。 如食用後感到身體不適，應盡快求醫。





如需查詢更多，請聯繫：



Watson Family Produce Pty Ltd



0422 700 405 或 0425 295 942



www.watsonfamilyproduce.com



