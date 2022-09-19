當局查獲5千萬元非法外國投資物業 買家主要來自中英兩國

澳洲有外國投資審查法例，每筆涉及外國投資者的交易都需要當局審批。稅務局（ATO）會透過稅收資訊來追蹤未經審批的非法外國投資。





物業投資方面，根據法例，外國人只能購買新樓，不能購買二手樓。而本地人則無限制。





《信使郵報》（Courtier Mail）引述數據指，當局在2021-22財年出售了57個非法物業，總值超過5千萬元。





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其中新州有19個物業，賣出2150萬元，維州有18個。昆州13個物業，平均售價55.2萬元。南澳、西澳、首都領地和塔州共7個，賣出了400萬元。





稅務局發言人表示，這些物業八成半是在東岸地區，經過調查後按照法例採取行動，查獲非法物業後公開銷售，而這些買家主要來自中國和英國。





稅務局 網頁 以一名外國公民、澳洲永久居民Vijay Balasubramaniyan為例子，指其未經外國投資審查委員會批准，在墨爾本市郊購買了4個單位，因違反6項法例而被法庭罰款25萬元。發言人表示，法庭會對不服從的外國人採取更強硬的執法行動。





自2015年以來，稅務局共查獲434個非法購置物業並要求出售。被查處的外國買家至少會被罰款四份之一的物業價值或者所有資本收益。

