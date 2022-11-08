明年起賭博廣告迎新改革 華人前賭徒批改變無力「軟賴賴」

要點： 由明年四月起，將會使用7句新標語取代原有「負責任賭博」

前華人賭徒批評新標語「唔夠力」，應付了事

賭博從娛樂消遣變成一種癮癖。





由於新冠大流行的封鎖、防控措施，賭博形式由傳統的賭場、投注中心改為更易存取的網上賭博。





去年，澳洲聯邦政府轄下澳洲賭博研究中心（Australian Gambling Research Centre）發表的報告指出，近三份一受訪者在新冠疫情肆虐期間開設新的網上賭博戶口，近半更開始進行網上賭博。





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隨著網絡賭博無處不入，政府亦望透過新的賭博廣告，呼籲民眾認清賭博的害處，不要沉迷賭博。





這些規則將適用於通過應用程式或網站提供網上投注的公司，例如 Ladbrokes、Sportsbet、bet365 和 Neds等。





在新的反賭博宣傳中，線上博彩公司需要在明年3月前棄用沿用的「負責任賭博」，改用七句新標語，希望藉此提醒賭徒考慮賭輸的後果。





社會服務部長裡什沃思（Amanda Rishworth）表示7句標語是經過廣泛研究後（包括與224 名長期參與線上投注的賭徒進行訪問與座談會，訪問5000名賭徒及1000名普通市民）得出的。





裡什沃思表示：「我們進行了廣泛的諮詢，重要的是，有證據來確認這些標語的效果。」





在線上賭博平台上，它們需採取合理措施，在12個月內平等替換 7 句標語，以減少民眾的「信息疲勞」。





同時，標語必須放在廣告的末尾，以及提供如何尋求支持的詳細信息。另外，在博彩公司的廣告中，電視和廣播的文字必須「緩慢、平靜、均勻地閱讀」。文字亦必須佔據片段和數碼廣告的大部分屏幕，廣告指南中更建議使用 Arial 字體和粗體字以表達重要信息。



7句標語分別為：

1. 你很有可能會輸。



2. 想想這些錢可以有甚麼其他用途。



3. 你贏了，但輸得更多。



4. 賭博究竟令你犧牲甚麼？



5. 想想，你究竟是否真的要下注？



6. 你到底以甚麼作賭本？



7. 想好今天準備輸多少？為自己決定限額。





其中逾半數受訪者認為「你很有可能會輸」（Chances are you’re about to lose）一句最有力。受訪者認為此語句在不同的媒體或形式上亦可「最廣泛使用」。就此改革，SBS 中文訪問數名前問題賭徒，他們不約而同認為新標語並不吸引，亦不夠力。





前問題賭徒鍾振輝 （Tommy）已經遠離賭博多年，他深明賭博對人的禍害。 鍾振輝直言在自己賭錢時，並未有網上賭博，但認為網上賭博比實體賭博禍害更為嚴重。因為賭仔輸幾多唔會有人知，而且亦無法猶如合規賭場一樣，對賭徒作出限制。





在7句標語中，鍾振輝雖然認為第4句比較好，但他認為大體而言，這些標語都不夠力、「唔到肉」，認為標語內容過於空泛，只係為了「應付」、「交功課」，更遑論是否切合華人文化。





鍾振輝指他因為賭博輸掉了健康，要長期洗腎。家人更因為賭錢，被「大耳窿」追債而自殺。「輸到盡方恨錯」是他對賭徒的最大提醒。





現在成為牧師的另一位前問題賭徒李永良（Alex）坦言認為政府選用的新標語不夠力、不夠紮心，而且表達不夠力、毫不吸引。





李永良表示賭仔一旦想賭錢，就如同進入另一世界。透過反問的語句過於迂迴，不夠直接，不夠當頭棒喝，不是一眼望到就會令他們「停落黎，諗一諗」。





他以過來人身份表示：賭仔心態是小賭怡情，根本無傷大雅，因此這樣並不能針對他們的心態「對症下藥」。





他認為賭徒不會認為賭博係錯，認為只是投資，亦不會將賭博與輸掛鉤。他指賭徒在賭博過程中不服輸、「唔奮氣」，總希望贏回來，抱著「唔搏無機會」的心態就讓他們陷入死胡同，亦走上不歸路。





他認為如果想標語對華人社區更有影響力，必須要針對華人的文化，而且運用華人的常用用語，先對他們能起警醒作用。





他指賭癮就如毒癮、煙癮一樣。他提及在香煙包裝上亦會配有患上癌症等恐怖圖片，這樣可以更為有力，而且形象化地表達吸煙可帶來的惡果。他相信在賭博信息上亦可加入形象化的圖片，才能事半功倍。





雖然李永良認為七句標語「軟賴賴」，亦不針對華人社區。但他認為這亦是好的改變，令更多人可以了解賭博可能造成的問題。





社會服務部向SBS中文表示，它們並不負責翻譯有關的信息及廣告內容，有關信息將由有執照的博彩公司負責。





發言人表示：預計博彩公司將使用新的7句標語替換現有的「負責任地賭博」標語，將會在可選擇不同語言之處為標語進行翻譯。





有需要的民眾可透過 131 450 可取得翻譯及口譯服務。他們可撥打線上賭博支援熱線 1800 858 858 以取得所選用的語言服務。





想了解更多有關該研究的信息，請瀏覽社會服務部網站。



