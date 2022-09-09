【中西fusion】香蒜蝦肉雲吞皮意大利餃

Fusion菜可能出街吃得多，不如試試自己炮製「意式雲吞」！

Garlic prawn wonton ravioli

香蒜蝦肉雲吞皮意大利餃。 Source: SBS

SBS美食編輯Camellia Aebischer表示，做fusion料理最重要是忘卻傳統，比如這次簡單有趣的雲吞皮意大利餃，就令她同時得罪自己的亞洲和歐洲血統。

她從SBS Food今年農曆新年一段
影片
獲得靈感，發現雲吞皮其實很容易在超市買到，於是改良了影片中的食譜，簡化配料和醬料，但同樣美味。

如果你喜歡，甚至可以不買雲吞皮而
自製麵皮

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Talk about simplicity, just five ingredients and a pinch of salt, and you've got dinner.
Source: SBS

4人份香蒜蝦肉雲吞皮意大利餃製作步驟

材料：

生蝦200克、蒜頭1個、食鹽少許、雲吞皮1包（250克）、牛油4湯匙、鼠尾草12塊

做法：

  1. 生蝦剝殼後切粒 ，加入蒜蓉及食鹽攪勻，造成餡料。
  2. 在雲吞皮中間加一茶匙餡料，然後用清水沾濕一圈，蓋上另一塊雲吞皮。
  3. 煲熱鹽水，煮沸後放入雲吞， 同時用平底鍋煮溶牛油，加入鼠尾草煮至脆身。
  4. 雲吞煮一兩分鐘後直接放入平底鍋攪拌一會，便可伴著牛油食用。
注：
  1. 包雲吞時，兩塊雲吞皮不必完全重疊粘牢。
  2. 鼠尾草注意不要煮焦。
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Published 9 September 2022 at 4:43pm
By Camellia Ling Aebischer
Source: SBS