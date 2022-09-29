電器大亨讚中國制度高效：「澳洲太多獨立議員阻撓施政」

澳洲電器巨頭Harvey Norman創始人、億萬富翁哈維（Gerry Harvey）本周接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，「最做到事」的政治制度是中國模式。





他說：「工黨或者自由黨完全控制的政府，你會見到能做到事；當有兩個、三個、四個、五個甚至更多獨立議員結盟時，（施政）過程會極度緩慢。他們無法把事情完成。」



如果你想把事情完成，最好的制度是中國那個。你只管去做，你有個掌控一切的政府，他們對人民的意見不屑一顧。

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哈維貶抑獨立議員在澳洲大選中崛起，特別是所謂的「藍綠色」議員。他形容現時的國會由「災難的配方」組成，「繼續下去，無論誰組建政府，多數黨可能只有三成票。」





被問到多些獨立議員是否更好，他回答「兩睇」。「好處是有，但如果你想建一條公路或橋樑，就永遠無法成事，每個人都有意見。一群少數派，聲大大但背後支持的人很少。」





這位83歲的富豪也在訪問中談到自己的未來，表示自己的人生太有趣，暫不考慮退休。



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這不是哈維首次發表爭議言論。2016年，他曾公開表示澳洲應該採用中國那樣的一黨專政制度。





他當時向《每日電訊報》表示：「兩黨都做不成事，因為一做就會受（對方）攻擊。唯一的解決方法就是我們像中國那樣有個獨裁者。我們目前的民主制度不奏效。」





而他上一次引起爭議，是其公司Harvey Norman在2020-21財政年度錄得破紀錄的利潤，仍申請了近2200萬元的「保職位」（JobKeeper）的工資補貼。





該公司備受輿論批評後，最終向政府退回部份資金。

