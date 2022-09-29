調查：七成澳人對中國第一印象是「政府」「威脅」「人權」

要點 調查詢問受訪者對中國的第一印象，不設答案選項。

有四份之三人的回答關於中國政府、其製造的威脅和其治下人權問題。

首先想到中國人的受訪者，多數稱讚他們「友善」、「勤勞」。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）本周公佈一項在2021年3月進行的 調查報告 ，詢問了1,127名澳洲人當提到「中國」時的第一印象。調查不設答案選項，由受訪者自己以第一反應講出。





結果顯示，有29%的澳洲人首先想到的是政治制度。有些人提到中國政府，比如一名男子說「中國領導層是對世界的威脅」；一些人則提到政策，比如一名女子說「處罰批評政府的人」；也有人態度較為中立，比如「需要被尊重的不同的政府類型」。





具體而言，這29%受訪者中有15%以「不民主」、「威權」、「壓迫」、「一黨」等詞語形容中國政治制度，有9%提到「共產主義」、「中國共產黨」等。





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除了政治制度之外，有23%的人首先想到的是對世界、地區、澳洲或中國本身的威脅。當中分別有7%提到中國是最強大國家或尋求「統治全球」、中國的國際行為不佳；分別有4%是關注軍事或經濟的威脅。而威脅是60歲以上或者支持兩黨聯盟的澳洲人最先想到的方面。





然後，有23%的人首先想到人權。當中11%特別提到存在審查和缺乏自由，比如一名男子形容中國是「有差劣人權紀錄、用監控和審查手段維持統治、沒有真正反對派的強大、膨脹中的帝國」。另有4%特別提到新疆和維吾爾族人，也有人使用「種族滅絕」、「集中營」等詞語。





另一個第一印象是經濟，有18%的回答屬於此項。當中4%說到中國的經濟狀況，比如一名男子說中國是「以廉價勞動力在數十年內帶領十幾億人擺脫貧窮的經濟強國」。分別有3%提及基建和貿易。





還有多達16%的人沒有具體提及中國哪一方面，但就使用負面辭彙來形容，包括「壞」、「可怕」等。



Credit: Pew Research Center 另外，有8%的受訪者想到中國的人口規模，有7%想到一些象徵物，比如熊貓、長城、餃子以及文化和歷史。這些相對較為中立或正面的回答，主要來自18至29歲的澳洲人。此前的另一項 調查 也發現，澳洲年輕人比其他年齡層對中國更有好感。





而想起新冠疫情的人數佔6%。不少人提到「海鮮市場」、「武漢」和當局對新冠的措施，也有人說中國要為疫情擴散負責，一名女子說：「我首先想到的是自私！如果他們一早意識到病毒的風險並關閉邊境，全球就不會像現在受苦了。」





只有6%的澳洲人首先想到中國人。一名女子說：「人們本身很友善，但政府很戀權。」另一名女子說：「（我）曾和一些友善的中國人一起工作，但（我）擔心這國家的執政黨對其他國家的看法。」當中大多數是對中國人的正面看法，包括「勤勞」、「聰明」、「顧家」等，只有1%持負面看法，認為他們「自私」和「沒有同情心」。





一些人特別提到澳洲華人，包括他們有多年的移民澳洲歷史、較難融入本地文化等。一名女子說：「很多華人在澳洲，已很長時間，是我們歷史的一部份。白澳時期對華人是種族主義。」





還有分別3%的受訪者較空泛地說中國是「世界強國」，或者講及中國的環境、污染、氣候等。還有6%的回答無法分類，8%拒絕回答，1%表示不知道。





SBS廣東話記者向報告其中一位作者Christine Huang查詢，是否曾經做過類似的調查顯示澳洲人對中國態度的變化，以及為何調查完成逾一年半後才發表。惟至截稿止未獲回覆。

