停辦2年青蘋果節今回歸 參加人士：規模更勝疫情前

由雪梨萊德（Ryde）市議會舉辦的青蘋果節始於1985年，最初是為了紀念萊德地區最著名的市民之一、瑪麗安史密斯（Maria Ann Smith），又暱稱「史密斯婆婆」的一生和傳奇。





她於1868年，也就是她去世前兩年，在伊士活的土地上種植了這款青蘋果，後人以「Granny Smith」命名了青蘋果，如今這款蘋果已經遍布全世界各地的種植園。





而這款蘋果也是新州的主要農作物，大部分種植在Batlow和Orange地區。



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在1895年，新州農業部門的水果專家Albert H. Benson認定青蘋果幼苗為適合出口的品種，他還在Bathurst的政府實驗田啟動了這種蘋果的首次大規模種植。





如今，這款綠色小蘋果，以香脆可口、可生吃亦可烹飪的特色，而大受世界各地歡迎，「史密斯婆婆」的後人表示「我們為青蘋果的歷史感到自豪」。



2022年青蘋果節，伊士活街頭人頭湧湧。 Source: SBS 青蘋果節已舉辦近40年，不僅傳承著青蘋果的歷史和文化，而且逐漸成為一個多元文化節日， 如今成為雪梨最盛大的街頭節日之一，成為充滿活力的社區嘉年華。





青蘋果節活動重點，包括青蘋果的歷史與文化、多元化的文化活動，及各種娛樂活動如音樂表演、馬戲團等，每年吸引逾9萬人參加。



2022年青蘋果節開幕儀式。 Source: SBS 活動得到當地政府、企業、各類社區機構及學校等支持，新州州長佩洛德(Dominic Perrottet) 、Bennelong 聯邦選區的議員拉薩爾（Jerome Laxale）和萊德市長Jordan Lane今早都有出席活動的開幕儀式。





主辦活動的萊德市議會表示，此類社區活動很有意義，慶祝當地的文化歷史，同時體現當地的多元文化和勃勃生機。



SBS亦有在活動設置攤位。 Source: SBS / Lucy Chen SBS中文亦有在現場報道並擺設攤位，與聽眾和市民面對面交流。





街頭巡遊是活動的重頭戲之一，從早上10點開始、持續一個小時。街頭遊行隊伍由來自不同族裔和不同機構組成，當中有人身穿制服，亦有人身穿民族服裝，沿途奏樂和載歌載舞。





街頭巡遊打頭陣的是各種復古老爺車，隨後是樂隊、社團、學校、巨型充氣蘋果等等。



2022年青蘋果節，街頭遊行隊伍。 Source: SBS 主辦單位在活動場地多處設置舞台，登台表演的包括學校或社區的樂團、舞蹈團、合唱團等。





遊樂園最受孩子們歡迎，而馬戲團到各類大型機動遊樂設施，則吸引大量市民。





活動特設有青年核心區，以吸引更多年輕人，青年核心區包括滑板公園、舞蹈課堂、戲劇課堂和塗鴉藝術等。



來自Circus Solarus的表演者扮演「史密斯婆婆」。 Source: SBS 青蘋果節源於青蘋果的歷史，青蘋果的身影在活動中隨處可見，包括街上派送的新鮮青蘋果、攤位的印有青蘋果圖案的帽子和衣服，各類手工藝品，和遊行隊伍和花車的各種裝飾等。





來自Circus Solarus的表演者扮演「史密斯婆婆」，她表示，已參加青蘋果節多年，會扮演不同的角色，也非常高興能夠參與這些社區活動。



其中家住伊士活附近的華人David Liu和Gina Cao夫婦和父母，祖孫三代同參加活動。 Source: SBS 活動不少人是一家大小來參加，其中家住伊士活附近的華人David Liu和Gina Cao夫婦和父母，祖孫三代同參加活動。





Gina Cao是第二次參加青蘋果節，她說和疫情之前所參加的第一次青蘋果節相比，感覺這一次的規模更大。



萊德市管樂團的指揮Sarah Shaw（中）、樂團成員Adele Cook（左）和Kate Holland（右）。 Source: SBS 萊德市管樂團（Ryde City Concert Band）的指揮Sarah Shaw、吹奏薩克斯風的樂團成員Adele Cook，以及吹奏低音單簧管Kate Holland在接受《SBS中文》訪問時表示，樂團一早在舞台上已演奏12首曲，長達一個小時。





她們說非常開心，特別是在疫情之後許多社區活動回歸，感受到社區的活力和熱情。



葡萄牙裔的Melanie（左）與家庭成員一同參加活動。 Source: SBS 萊德是富有多元文化的地區，當地居民來自不同的族裔和文化背景。





其中葡萄牙裔的Melanie就在伊士活商業區工作，這是她第一次來參加青蘋果節。她的丈夫來自印度，今天早上，她和丈夫的妹妹穿著印度傳統服裝一起參加活動。





Melanie表示非常興奮，特別是經過兩年多的疫情，這些快樂熱鬧的景像很振奮人心。她指活動很好，天氣很晴朗，街道很熱鬧。



2022年青苹果节。 Source: SBS

根據2021年澳洲人口普查，當地佔人口比例較多的除了澳洲本地人口，還有來自其他國家包括中國、韓國、菲律賓、意大利和印度等等的移民。

節日中各個攤位也體現多元性，食品、手工藝品展現各地的特色，各類在場內宣傳的社區機構也展現不同文化。





活動內的攤檔有的是第一次參加，有的則是多年的常客。對於今年的活動，接受採訪的多個攤位表示，人氣帶來商機，這是一個很好的機會去宣傳自己的品牌、提升知名度。





根據萊德市議會介紹，節日活動從周六早上9點到晚上8時30分，中間有活動不間斷舉行，到晚上更有壓軸音樂會和煙花。



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