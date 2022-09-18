究竟邊 6 類食物既對身體好又對環境有利？

這些研究員仔細研究了來自全球 6 個地區的網頁，找到超過 2,500 種推薦食品。他們的目的，不僅僅尋找最健康的食物，還要在種植它們的時候，對環境產生最小的危害。



柑橘屬水果 (如橘子) 和菠蘿均是含豐富維生素 C 的水果。 Credit: Image by Andy M. from Pixabay 榮登榜首的，是 (1) 十字花科 (英文是 cruciferous) 和綠葉蔬菜，包括西蘭花、椰菜花和抱子甘藍 (brussels sprout)；(2) 含豐富維他命 C 的水果，好像是柑橘屬水果 (例如: 橘子）和菠蘿；(3) 其他蔬菜；(4) 堅果； (5) 洋蔥和大蒜； 最後 (6) 是含有高「 茄紅素」(lycopene) 的水果和蔬菜，包括番茄和紅燈籠椒。





昆士蘭科技大學營養師 Danielle Gallegos 教授表示，每日進食多些來自這 6 個最常推薦種類中的食物，一般都能夠降低患慢性病的風險和全因死亡率 (all-cause mortality)。全因死亡率是指一定時期內各種原因導致的總死亡人數與該人群人口數之比。





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