【大需求】香港名品牌在澳推出新產品

澳洲是世界上增長第三快的植物性食品市場，在超市不難看到林林總總的植物性食品。





根據澳洲貿易和投資委員會的數據，在2020 年，該行業的銷售額為 1.85 億澳元，同比增長為 32%。





當地政府機構 CSIRO 的數據，預料到 2030 年，澳洲植物性肉類的消費者支出預計將高達 90 億澳元。





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根據澳洲統計局的數據，2021 年購買乳製品和肉類替代品的人數也增加了 14%。由於對該類產品的需求不斷上升，作為澳洲植物奶銷量第一的品牌，維他奶宣布會推出新的希臘風味大豆乳酪，可以作為傳統希臘乳酪愛好者的一種不含乳製品的奶油替代品。





希臘乳酪 在製作過程中比一般乳酪多了一個把水分和乳清過濾掉的工序，因此口感較為濃稠厚實、但同時味道較酸。由於部分糖份會溶於水中被抽走，對血糖管理更佳。加上乳酪中的蛋白質會比普通乳酪高達兩倍，營養價值更為豐富。用這種方法製成的植物乳酪，由大豆和發酵豆奶製成，不是用牛奶發酵而成，即使是素食者亦可以食用。





維他奶在82年前，由已故的累羅桂祥博士研發，由香港荳品公司製造，不斷發展。至今由香港上市公司維他奶國際集團有限公司管理，生產廠房遍及中國大陸、香港、澳洲和新加坡，行銷全球40個國家及地區 。

