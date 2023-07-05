【國安處通輯】任建峰：同其他幾位「大人物」一齊 情況特別

這位逃離香港，現身處墨爾本的律師兼民運人士向 SBS 中文表示，他覺得自己「不配」成為香港警方通緝的八名流亡民運人士之一。



警方在新聞發佈會上宣佈其他七名被列入通輯名單的民運人士分別為：羅冠聰、郭鳳儀、劉祖廸、前立法會議員郭榮鏗、位於阿德雷德的前立法會議員許智峯、職工盟成員蒙兆達和網絡評論員袁弓夷。





當局懸紅 100 萬港元（折合 19 萬澳元）予提供消息人士，指控這八人涉及嚴重的國家安全罪行，包括與外國勾結和煽動分裂國家。





被點名的八人來自英國、美國或澳洲，這些國家與中國沒有引渡條約。





國安處總警司李桂華說：「他們犯下了非常嚴重的危害國家安全的罪行，」



任建峰指在名單上的都是為香港付出很多的「大人物」，他對自己在名單上感到「榮幸」。 Credit: SBS/Tania Lee 李桂華表示，雖然香港警方無法在他們留在海外時逮捕他們，但不會停止追捕他們。



「不配」被點名

任建峰向 SBS 中文表示：「如果你看看像我這樣的小人物和名單上的其他一些名字，其中一些人是香港離散的民主運動中最知名的人物，我覺得有點不配被列入同一名單中。」





這位在香港出生的澳洲籍律師在香港時，主要處理商業法領域業務，之後，一直積極地就「香港」問題發聲，他更多次墨爾本的香港民主集會上發表演講。而他最終在 2022 年作出艱難的決定，搬回澳洲。



任何一個在海外為香港發聲的人都會有這個風險。 任建峰

自 2021 年以來一直流亡在阿德雷德的前律師兼前立法會議員許智峯亦是警方通輯的八位民運人士之一。之前，香港警方已向他發出多次拘捕令。





他周一（7月3日）向 SBS 中文表示，懸紅不會威脅到他的人身安全，也不會威脅到海外民運人士領導的民主運動。



目前流亡阿德雷德的前香港民主派立法會議員許智峯也是的最新的懸紅通輯對象。 Credit: SBS 許智峯表示，警方打壓通緝人士的舉動對他們的收入影響不大。





許智峯表示：「我們的網上籌款平台都在香港以外。香港政權沒有辦法對海外平台採取強制或限制性措施，因此完全不會影響我們在海外的運作。」





他說，如有任何打壓情況出現，香港當局的行動將令人們對他們的困境有更深入的了解。





「澳洲政府將更可以理解我們的立場。由於拘捕令，香港民主運動將會得到更堅定的支持。」





香港警方國安處表示，將盡可能凍結被告的資產，並警告公眾不要在經濟上支持他們。





任建峰說，拘捕令「讓澳洲等政府意識到，即使在自由世界，中國也會不擇手段地推行其威權主義。」



他們基本上是說，『我們不關心你是否在民主國家生活，我們不關心你所擁有的全部權利，無論如何我們都會擊倒你。』 任建峰

任建峰表示，自從發出拘捕令後，他收到很多朋友的支持和祝賀。





任建峰說：「沒有人像對待罪犯一樣對待我。」





他表示，有關拘捕令的消息傳出後，他的生活並沒有發生太大變化。





任建峰說：「我仍然需要做日常家務，所以沒有什麼真正改變，我仍然會繼續我的方式。」



