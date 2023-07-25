【窮追猛打？】香港國安處搜查被通緝海外港人袁弓夷在港家人

警方亦分別帶走袁弓夷的長女袁彌望及二子袁彌昌等人，調查他們是否仍然繼續有與袁弓夷聯絡或是有金錢往來。





發言人強調，打擊8人在港連繫人及代理人的行動，是要展示執法的決心及中斷他們和通緝人士有任何形式的協助或資助；國安處亦會繼續就其他被通緝人士在港的聯繫人或代理人展開調查。





而現任香港立法會議員亦是袁弓夷的新抱容海恩表示，她和丈夫袁彌昌分別被帶到警署接受調查。她又指，雖然已發聲明與袁弓夷脫離關係，但自己始終是對方兒子的太太，但她表示，若自己得知袁弓夷的行蹤，一定會向警方披露，全面配合警方調查。





據了解，國安處人員昨天早上亦帶走袁弓夷的女兒袁彌望到警署協助調查。





被通緝8名已逃往海外並涉嫌違反《港區國安法》的人士，包括時事評論員袁弓夷外，還有目前在南澳的前香港立法會議員許智峯、持澳洲籍的任建峰、郭鳳儀、郭榮鏗、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。



