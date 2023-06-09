新法例正式通過 可如何改變這一類兒童的未來？

要點： 首都領地已通過立法，以防止對雙性人兒童進行不必要的醫療程序。

雙性人一詞是指在性別特徵或發育方面具有先天差異的人士。

支持立法者指，不必要的手術通常為未經當事人同意下進行，或造成身心傷害。

霍爾（Miranda Hall） 在出生時有雙性人性別特徵（包括生殖器，性腺或染色體變異）。





在醫生的建議下，她的父母同意她在嬰兒時期接受手術，她說這對其身體和情感產生了重大影響。





她指出，「那次手術意味著我不得不在餘生中接受激素替代療法，更不用說因喪失身體自主權而造成的心理創傷了。」





「這也是我一直被教導、永遠不要告訴朋友甚至兄弟姐妹的事情。因此，它導致我的內心出現羞恥感和身體形象方面出現問題。有很多人認為我的身體是錯誤的或不正常的、或不自然的，需要矯正。」





現在，她希望首都領地剛通過的新法例，可以防止其他雙性兒童陷入類似的困境。



周四（6月8日），首都領地成為澳洲首個率先通過有關法律的州份。在新法下，防止在未經雙性人同意的情況下對他們進行醫療程序。





該法案將禁止對先天性別特徵變異的人士，進行不必要的醫療，直到他們可自由作出決定為止。





霍爾說：「這項立法是我成長過程中日盼夜盼的一切，它可以保護我。」





「我非常非常高興，它將會能保護所有未來的雙性人兒童。」





雙性人是什麼？





雙性人是一個總稱，指的是天生具有不符合男性或女性身體特徵的人。這些特徵來自社會或醫學常規。





它也被稱為性別發育差異 （DSD, Differences in Sex Development）或性別特徵變異 （VSC, Variations in Sex Characteristics），並可能包括激素、染色體或腦胞的變異。



一些雙性人有明顯的性徵差異，比如同時擁有男性和女性生殖器官，但並不明顯。





在某些情況下，當孩子出生時是雙性人，父母會同意讓孩子接受治療。





根據平權組織 Equality Australia 的說法，早期和不必要的療程會影響生育能力、性功能、泌尿系統健康和性別認知，並可能會造成持續醫療的需要。





卡賓達（Morgan Carpenter） 是澳洲雙性人人權組織的執行董事，同時身兼雪梨大學公共衛生學院的研究員。他說，雖然這些個案並不常見，但卻可能對雙性人造成重大的危害。



他指出，「我們關注或會造成兒童或成人身體污名化的任何治療，尤其只因為他們的性別特徵被視為不同。」





「就算對兒童的干預不算頻繁，但對人們的長遠健康和福祉的影響是深遠的。」





霍爾同意這個講法。





她直言，「這些手術造成的心理傷害遠遠超過它嘗試『矯正』身體的潛在好處。」





「他們不需要矯正。」





剛通過新的雙性人立法內容為何？





《2023 年性別特徵變異（限制醫療）法案》禁止改變雙性人性別特徵的療程，除非獲得當事人同意、或為緊急情況或經獨立評估委員會授權。





它還將創建一個獨立的評估委員會，由醫學、人權、倫理和社會心理支持方面具有豐富經驗的人和專家組成。





該委員會將監督向雙性兒童和其他無能力同意治療人士提供的治療計劃。





自 2010 年 IHRA（澳洲國際雙性人組織）成立以來，卡賓達一直致力推動立法工作。





他說，「這是一個真正激動人心、充滿力量的時刻；它是那麼多準備工作的成果。」





「這是首次對那些或對人們生活產生深遠影響的醫療干預措施，進行監管。」





這種感覺無與倫比 卡賓達

史密斯（Cody Smith）也有先天雙性變異，但他在 17 歲時才被發現。





他在兩歲之前接受過多次外科手術，並在十多歲時接受了激素替代療法。





他指出：「小時候我被接受的決定讓我一生都受到傷害。而這項立法說明的是，我兒童時被進行的治療是不可接受的。」





「這意味著下一代孩子，可以比我更快樂。」



史密斯樂見立法防止未經當事人同意對雙性人兒童進行的手術。 Source: Supplied / Cody Smith 史密斯現在是 IHRA 的培訓和溝通專員，八年來他一直是該立法游說團隊的一員。





他說：「這種感覺無與倫比，我們當然非常欣喜，但它遠比我們個別的快樂重要得多。」





「在同事的簇擁下見證立法通過的一刻，令我深深動容。」





史密斯說，他希望這項立法也將標誌著在社會人士對理解雙性人，向前邁進了一步。





他說：「雙性人一直作為人類社群的一部分存在；我們並不複雜、我們並不怪異，我們的存在也無可爭議。」



