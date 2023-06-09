5日4宗走私植物枝條 當局：手法有創意

這些遊客在上個月的五天內，分別試圖違反澳洲的生物安全法後，每人被處以最高 5,500 元的罰款。





漁農及林業部指，一名來自斯里蘭卡的旅客於 5 月 16 日抵達雪梨機場時，試圖將植物枝條包起來，用膠帶貼在行李的底部，藏在行李中，其中還包括香蕉和麵粉。





同一天，一名從菲律賓抵達布里斯本的乘客，試圖將植物枝條藏在標記為海鮮的包裹中，這些包裹用紙巾包著，最後被發現是堅果、棉樹種子和芒果。







兩天後的5月18日，一名來自越南的旅客抵達墨爾本機場，將植物枝條藏在一個標有攜帶肉毒桿菌毒素的盒子裡，盒子亦以紙巾包著。





植物枝條藏在一個標有攜帶肉毒桿菌毒素的盒子裡。( 漁農及林業部圖片) 然後在 5 月 20 日，第四位從越南抵達布里斯本的旅客，被發現在一個未打開，寫有茶葉的袋子裡發現了 9 根植物枝條。





植物枝條已被銷毀。



9根植物枝條被發現在一個未打開，寫有茶葉的袋子裡。 生物安全與合規小組副秘書長 Chris Locke 博士表示，蓄意違反生物安全法律的行為，將受到嚴厲處罰，他又並指出生物安全官員在過去5天內發出價值 22,000元的罰款通知。





他又指，植物枝條對澳洲構成了重大的生物安全風險，因為枝條可以從許多國家引入嚴重的疾病，如木桿菌（Xylella）。





木桿菌是澳洲最嚴重的外來植物病害風險，如果木桿菌在澳洲出現，將對葡萄和橄欖產業產生嚴重影響。





據估計，這種細菌性疾病的爆發，為澳洲農民造成超過110億元的損失，取決於細菌入侵的規模。





新鮮水果和蔬菜也可能引入外來害蟲，如果蠅和線蟲。



Chris Locke表示，不申報產品，並故意試圖在澳洲有走私生物安全風險的東西，是完全不可接受的。





他指，所有4種隱藏方式都是故意，並是有創意的方式，但生物安全官員訓練有素，擅長通過詳細檢查發現隱藏物品，能夠找到並沒收這些物品。





他呼籲任何不確定生物安全風險的乘客，在進入澳洲時可自己申報，並填寫入境旅客卡。





「如果你不確定，請勾選『是』的選項，如果你知道不能將這些物品帶入澳洲，那就不要帶來。」





「我的信息很明確，為避免巨額罰款，請記住檢查我們的生物安全規則，並如實回答入境旅客卡上的所有問題」。





自去年印尼發現手足口病以來，澳洲的生物安全官員一直處於高度戒備狀態。





艾巴尼斯政府在去年10月宣布，提高對違規攜帶違禁品者的罰款額，以阻止疾病和害蟲進入澳洲並在此繁殖，未有在邊境申報生物安全風險物品的人，將面臨最高 5,500 元的罰款和簽證被取消。





5月 5 日，一名澳洲乘客在重新入境時攜帶種子，這是新法律規定的第一宗違規行為。





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