【英聯邦運動會】維州退辦賽事賠償金額揭盅

維州政府拒辦2026 年的英聯邦運動賽事後，必須向大會支付 3.8 億元的賠償金。





州長安德魯斯上個月宣布該個令全國震驚的消息，強調，維州不會按計劃舉辦英聯邦運動會，是因為擔心成本將遠超最初的預期。





之後，維州、英聯邦運動會聯合會 (CGF)、英聯邦運動會聯合會合作夥伴 (CGFP) 和澳洲英聯邦運動會 (CGA) 之間已馬上進行調解。





州政府的律師，上個月已前往倫敦、協商終止合同的費用。經過一輪保密的「善意討論」後，維州已同意向其他三方支付賠償金。在一份聯合聲明中，交涉方表示：「各方相互尊重，並做出適當讓步，以達成協議。」









被任命為該過程調解員的是前新西蘭法官 Kit Toogood KC及西澳最高法院前首席法官 Wayne Martin AC KC 。





同時，州及聯邦調查機構亦正對退辦2026 年英聯邦運動會一事展開調查。 安德魯斯及前英聯邦運動會負責廳長艾倫均被要求出庭接受聯邦調查，但兩人並非被強制要求出戈。





調查委員會成員、國家黨參議員麥肯齊本月較早時已表示，英聯邦運動會的聯合會主席馬丁夫人及行政總裁薩德爾也將被要求提供有關證據。





同時，州及聯邦調查機構亦正對退辦2026 年英聯邦運動會一事展開調查。 安德魯斯及前英聯邦運動會負責廳長艾倫均被要求出庭接受聯邦調查，但兩人並非被強制要求出戈。







調查委員會成員、國家黨參議員麥肯齊本月較早時已表示，英聯邦運動會的聯合會主席馬丁夫人及行政總裁薩德爾也將被要求提供有關證據。





舉辦英聯邦運動會額外成本一覽

安德魯斯在退辦運動會時曾表示，預計成本將從 26 億元增加到60至70 億元。





安德魯斯一再表示，他不會花費高達 70 億美元來舉辦這項賽事，並駁回將英聯邦運動會移至墨爾本的建議，他表示，即使在墨爾本舉辦，成本仍將超過 40 億美元。





在調解過程中，英聯邦運動會各方也一致認為，以多區舉行模式的舉辦該運動會的成本，比傳統模式更高。





最新發布的一份成本估算報告，若要舉辦該項目，主辦方要承擔額外 20 億的成本壓力，原因出於舉辦時間緊迫、場地供應限制、住宿短缺、及可能要臨時更改政府規則以遷就主要體育賽事等。





根據該份報告，估計一般運營成本，已接近 15 億元，高於最初預算的 11 億元，這也繼續舉辦該項目帶來了壓力。





交通成本從 1.1 億元飆升至超過3 億元，而潛在的警察及保全開支，則從最初估計的 2 億元激增至接近 5 億元。





英聯邦運動會聯合會，對運動員村的要求，導致單計住宿費用，就從原本估計的 2 億元躍升至超過 10 億元。



