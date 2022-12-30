中門大開睇煙花 寵物隨時嚇親離家出走

今年除夕，著名的雪梨港煙花預計會有一百萬人出席，欣賞十萬發璀璨煙火。不少寵物主人都想同貓貓狗狗齊上齊落，一家人睇煙花、開派對迎接新年。但係寵物又係咪可以頂得住人多嘈雜，再加埋煙花轟轟聲爆響呢？





有獸醫指出，大部份寵物例如貓同狗，對聲音是非常敏感，再加上放煙花時又會產生強光，這些不可預期的光線同巨響，有如對寵物雙重夾擊，好有機會引發寵物焦慮和恐懼。





有統計更指出，若45%的狗隻，因為俾放煙花的聲響嚇親而離家出走。獸醫建議，主人如果在屋企欣賞煙花又或者開新年派對，切勿將大門長開，確保毛孩不會突然跑出去。另外，亦可以將寵物安置在一個較為安靜的房間，讓寵物有一個安全區可以自處。





有關注動物團體表示，為免走貓，在放煙花前，要鎖住門上的貓活門（cat flap）。專家話，市面上都有一些專門給貓狗舒緩神經的音樂，主人可以在放煙花前播放俾毛孩聽。



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除左煙花之外，仲有好幾個因素，都會令毛孩過年變成一隻嬲嬲豬，當中就包括屋企太多人來開派對。獸醫表示，不是每一隻寵物都係親善大使，喜歡與陌生人互動，例如貓，就會被一大伙人的出現和聲浪嚇親而感到焦慮，主人不應該硬要寵物與客人互動，反而要讓寵物有空間可以「躺平」。





另外，寵物對主人離家太耐亦會產生焦慮，專家建議，主人應事先為毛孩安排好保姆，並且盡量維持寵物的日常息時間，這有助減輕焦慮情緒。只要有所準備，毛孩同主人都可以過一個快樂新年。









