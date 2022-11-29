【去污名化】世衞將猴痘改名為MPOX

世衞建議其他組織跟隨改名，避免現有名稱所帶來的污名化問題。「mpox」及「猴痘」這兩個名稱，將會同時使用一年，之後會逐步淘汰「猴痘」這個名稱，而「mpox」暫時未有中文譯名。





取名猴痘的由來，要追溯至1958年，當時這個病毒最先在丹麥進行研究而飼養的猴子中發現，但這種病毒亦在很多動物中存在，最常見是在囓齒動物。





自今年 5 月初以來，除了長期都有猴痘個案的非洲國家之外， 其他國家相繼出現猴痘個案 ，其中同性戀或雙性戀的男性當中的感染人數激增。





今年，全球的猴痘個案已有超過8萬宗，並有 50 多宗死亡個案，遍佈全球 110 個國家。





全球受影響最嚴重的 10 個國家包括：美國（有 29,001 宗）、巴西（有 9,905 宗）、西班牙（有 7,405 宗）、法國（有 4,107 宗）、哥倫比亞（有 3,803 宗）、英國（ 有 3,720 宗）、德國（有 3,672 宗）、秘魯（有 3,444 宗）、墨西哥 （有 3,292 宗），以及加拿大 （有 1,449 宗），合共佔全球病例數目 86%。





澳洲的個案不算嚴重，目前有超過 140 宗病例， 新州 及 維州 都出現個案。





上星期，全球合共有 588 宗個人，而在過去的四個星期中，有 92% 的個案是來自美洲，有 6% 是來自歐洲。





而在過去 21 天，有 71 個國家都沒有新增個案





有報道指，今次改名是因為美國總統拜登（Joe Biden）不斷要求世衞把猴痘改名，特別是近幾個月擔心猴痘這個名稱加深污名化，特別是對有色人種，因此向世衞施壓。

