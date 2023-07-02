【全球首個國家】澳洲將搖頭丸等迷幻劑 重新歸類為治療藥物

要點 從7月1日起，搖頭丸及毒品「迷幻蘑菇」中成份，裸蓋菇素，已被重新歸類為治療某些複雜心理健康狀況的藥物。

這兩種迷幻劑，從「禁用」物質，重新調整為「受控」，但僅限於嚴格的治療用途。

患有創傷後應激障礙和抑鬱症的人可以通過授權的精神科醫生尋求幫助。

從7月1日，今個新財政年度開始，澳洲醫藥用品管理局TGA （Therapeutic Goods Administration），將3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺MDMA, 俗稱搖頭丸，以及毒品「迷幻蘑菇」中成份，裸蓋菇素，從附表 9（禁用物質）移至附表 8（受控物質），用於有限度醫療用途，令這兩種原來是迷幻毒品，可以合法用於治療特定的精神健康問題。





這兩種批准使用的迷幻劑，必須由精神科醫生開處方，並通過醫藥用品管理局授權處方者計劃預先批准，不過，在所有其他情況下，就仍然屬於違禁物質。





裸蓋菇素可供難治性抑鬱症患者使用，而搖頭丸則可用於治療難治性創傷後應激障礙。



搖頭丸及裸蓋菇素用作臨床藥物

兩種物質必須在受監督的臨床環境中使用，不能供在家中使用。





根據醫藥用品管理局，涉及裸蓋菇素和搖頭丸的心理治療，已獲證明對治療創傷後應激障礙和抑鬱症「潛在有益」。





管理局表示，在經過適當培訓的醫療保健專業人員的監督下，在醫療控制環境下使用時，裸蓋菇素和搖頭丸的使用劑量，已在臨床試驗中研究過，是相對安全。





馬斯克（Mike Musker）博士是南澳大學心理健康及自殺預防研究與教育小組的企業研究員，也是提供迷幻輔助治療診所的醫療顧問委員會成員。





他表示，迷幻藥劑可以令情緒、心理體驗、聯繫感和意識有深刻變化。





馬斯克說：「我認為這是精神病學的遊戲規則改變者…是過去 70 年來精神病學領域最大的進步之一。」





抑鬱症和創傷後應激障礙，幾乎佔全澳心理健康問題的一半。





馬斯克指出，「在澳洲進行研究和治療方面，一直期待著能夠獲准使用裸蓋菇素和 搖頭丸。」





他說：「社區中有很多人患有創傷後應激障礙和抑鬱症，特別是退伍軍人和在緊急服務部門工作過的人，在這些地方，標準精神科藥物未能起作用，也無法緩解症狀。」



迷幻劑在其他國家合法嗎？

雖然澳洲是第一個將迷幻劑歸類為治療藥物的國家，但許多國家還有其他監管方法。





心靈研究所（Psychae Institute ）聯合執行主任、墨爾本大學（University of Melbourne ）人口與全球健康學院(School of Population and Global Health) 高級研究員帕金斯（Daniel Perkins ）表示，澳洲的分類是較為嚴格的方案之一。





他說： 「澳洲是全球第一個真正重新安排裸蓋菇素和搖頭丸，用於臨床治療的國家。」





帕金斯指出，但與其他一些國家相比，澳洲的做法相當狹窄且受到嚴格監管。





他解釋，瑞士、加拿大、以色列、新西蘭和美國等國家，都有獲得迷幻藥的途徑，包括特殊許可和特殊使用計劃。





今年，美國的許多州都對裸蓋菇素的使用實行監管，滿足特定標準的 21 歲以上人士，可以通過協調員獲得治療。



迷幻藥有哪些風險？

澳洲醫藥用品管理局承認，患者在迷幻輔助心理治療期間可能很脆弱，因為這兩種物質都有潛在的副作用。





管理局指出，裸蓋菇素的副作用可能包括暫時性血壓飆升和心率加快，以及易感個體出現思覺失調的風險。





搖頭丸的副作用包括高血壓、脈搏加快、頭暈和驚恐發作，在極少數情況下，它可能會導致意識喪失並引發癲癇發作。 其他副作用包括不自覺地咬緊牙關、食慾下降、脫離自己的思想或身體、思維混亂、導致失眠的不寧腿綜合症、噁心、發燒、頭痛、出汗和肌肉/關節僵硬。





醫藥用品管理局表示，在低劑量和在直接醫療監督的適當環境下，這兩種迷幻劑的使用「不太可能」出現這些副作用。





但斯威本精神健康中心(Swinburne's Centre for Mental Health) 認知神經心理學家和教授研究員羅塞爾（Susan Rossell）教授表示，對醫藥用品管理局的決定表示擔憂。





她說，因為這些治療方法還沒有完全建立起來，需要進行大量的進一步研究。





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