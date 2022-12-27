【荒謬？】超市聖誕節賣十字包惹爭議

雖然聖誕節剛過，但標誌著復活節的十字麵包卻已經在澳洲各地的超市上架，，以滿足數以十萬計希望吃到有肉桂、朱古力或維吉麥黑醬（Vegemite）味道食品的消費者的胃口。





澳洲其中一間大型超市Coles 預計在年底前，將會銷售超過 250 萬個各種類的十字麵包，比2018 年 12 月售出的 210 萬個高出40萬個 。





該公司的生鮮類部門行政總經理莫索普 (Andy Mossop) 表示：『顧客喜歡我們在12 月提早出售的美味十字麵包顯示大家都想在傳統的復活節前，先嘗試限量版口味的十字麵包， 而且需求亦很強勁。』





而最新的一種口味是水果奶油蛋捲味，由葡萄乾、蔓越莓和蜜餞橙皮製成。





根據 2021 年的數據顯示，維州人對在12 月吃十字麵包的需求最大，尤其是在墨爾本西北部的泰勒山（Taylors Hill）地區。





至於昆州的赫維灣（Hervey Bay ）和新州的貝特曼斯海灣（Batemans Bay）十字麵包在十分受歡迎。





不過，一些人士則認為，在聖誕節吃十字麵包簡直難以置信。一名住在Tweed Heads 的女士馬修斯（Gail Read Matthews ）在 Facebook 貼文說：『荒謬。』





另一名Facebook 用戶勞拉亦說：『十字架是具有一定的意義，並不是在全年都帶有相同的含義。所以（超市是不應該出售）十字麵包的。』





紐卡素（Newcastle）副市長克勞森（Declan Clausen）更在推特上發文說：『我將寫一封措辭嚴厲的信給（總理艾巴尼斯）必須在這件事上做點事。超市在拆禮物日出售十字麵包實在是為時過早。』後來他澄清說只是在開玩笑。





與此同時，經濟學家庫庫拉斯（Stephen Koukoulas ）說：『為了消除那些沒有什麼可擔心的人的焦慮』，建議應該可以全年都出售十字麵包。





他說：『我不明白為什麼有些人對零售商何時開始銷售十字麵包會如此擔心和憂慮。』



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