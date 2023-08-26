福島海水抽檢顯示安全 中國外交部：核污水為「日本之恥」

發言人表示，結果與之前的模擬分析相似，遠低於安全上限，放射性水平在安全範圍內，又表示在接下來一個月會繼續每天抽取海水樣本分析。



日本政府也採集海水樣本，調查氚的濃度。水產廳受海洋生物環境研究所委託，在核污水排海當天清晨，將一條比目魚和一條魴鮄放入兩個捕魚裝置內，放入福島附近海域，翌日凌晨收回。檢測結果顯示，兩條魚體內都沒有檢測到氚。





環境省也在排海口的方圓50公里海域內的11個地點，分別採集2升海水，分析結果預計今日公佈。當局計劃在未來3個月每星期公佈一次。





福島核電站首批核污水將於17天內排放7800噸，計劃今年內排放31,200噸，預計在未來30年將有約134萬噸核廢水被排入海中。



中國連日來在多個場合予以譴責。外交部發言人汪文斌在記者會表示，日本一意孤行，公然向全世界轉嫁核污染的風險，是極其自私、極其不負責任的行為。





「日方應當立即糾正，不要讓福島之水成為日本之恥。」





中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國大會上表示，海洋是全人類的共同財產，更是太平洋島國賴以生存的藍色家園，呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核污水排海。





與此同時，日本外相林芳正和經濟產業相西村康稔，與國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）網上會談時表示，排放行動不會在對健康及環境造成負面影響的情況下進行，強調會繼續以科學及高度透明的方式作出說明，並繼續接受嚴格監督。



