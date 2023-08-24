日本核污水今起排海 科學家：若跟足計劃無安全問題

營運福島第一核電站的東京電力公司今晨（8月24日）召開發佈會表示，已向核污水加入大量海水，並在稀釋後進行檢測，結果顯示放射性物質的濃度符合安全標準，天氣情況也沒有問題，按照計劃開始排海。





公司已於當地時間下午1點，開始將經處理的核污水排海：先是將約1立方米的核污水稀釋到大約1200立方米的海水水箱中。這些水作為樣本進行二次檢測，符合標準便通過一個水下管道排放入海。





中國外交部在日方排海15分鐘後刊登發言人談話稱，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。





該聲明繼續強調「人為向海洋排放核事故污染水沒有先例，也沒有公認的處置標凖」。



核污水為何排海？

核污水處理問題源於2011年的地震和海嘯造成福島第一核電廠事故。熔化的燃料和燃料碎片需要用水持續冷卻，產生受污染水。





昆士蘭大學（UQ）的澳洲水及環境生物科技中心副教授胡氏虎接受SBS中文訪問時解釋，這些核污水持續增加，儲存量已接近飽和。





「從十幾年前開始（核污水）就儲存在罐體內，裡面有十幾種放射性污染物。日本已使用先進液體處理系統，將大部份的放射性廢物去除。但有一些很難去除，所以要排放到海水中。在此之前先進行一百倍的稀釋，把濃度降到安全值以下。」





日本經濟產業省在2021年以多種語言文字發表的流程圖顯示，核污水經過多核種除去設備（ALPS）處理，達到國際放射防護委員會（ICRP）對公眾的輻射管制標準，經稀釋後再由原子能機構批准排放。



日本當局公佈的核污水處理流程圖。 Credit: 日本經濟產業省

核污水是否安全？

胡氏虎博士表示，若日方嚴格按照經國際監管機構批准的計劃進行，核污水排海是安全的。





但我同時也擔心，具體執行時是否真的按照計劃進行、是否有安全意外及如何處理，還是有問號。

中國政府回應時表示，國際原子能機構的報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」，指報告僅基於日本單方面提供的數據和少量核污水樣本進行評估，「東京電力公司近年來曾多次隱瞞、篡改核污染水數據」。





中國官媒《人民日報》本周撰文指，日本「拉攏盟友背書」，並斥巨資進行多種語言文字的公關「洗白」，反而說明排海存在大問題。



核污水有何影響？

根據報告，核污水當中最主要的污染物是超重氫，即氫的同位素氚，影響範圍只在排海管道的2公里以內。





胡氏虎說：「假如情況是按照報告運行的話，雖然2公里以外，海水污染物的濃度值升高，但還是在安全範圍之內。」





他又引述中國清華大學一份研究指，含氚的廢水最快240日會到達中國東南部海域，一年內整個北太平洋都會收到影響，可能兩年內去到美國西海岸。



（核污水）三年內不會影響到澳洲的海水。

他又指，澳洲因地理位置，處於相對有利的位置上：「如果在排放過程中有任何意外，中國、南韓、香港、夏威夷等地的監測點會首先發現異常，澳洲會有至少一年時間作出反應。」





民眾對核污水最大的擔憂之一是影響食品安全。中國海關總署已從上月起禁止進口日本10個都縣的水產品，其餘地區的水產也須經檢測。而香港和澳門特區政府已宣佈從今日開始對10個都縣的水產品禁令。





胡氏虎估計澳洲政府也會暫時限制日本水產進口，等確認放射性數值在安全範圍內才會重新開放。





民眾擔心的另一種食品是食鹽，在南韓甚至出現「盲搶鹽」的購鹽潮。但胡氏虎表示這是過份擔憂。





「鹽在任何國家都受嚴格監管，因為人們每天都會用。任何一批鹽生產後進入市場之前都會接受檢測，確保安全......澳洲更加不需要擔心，因為短期內不會到達澳洲（海域）。」





「另一方面，由於鹽是重要產品，每個國家都會有後備方案。比如澳洲如果擔心海水產鹽有污染物，可以馬上轉換從鹽湖提取。中國也有井鹽，從陸地上提取出來。所以無需擔心鹽的安全問題。」





儘管核污水暫時不影響澳洲，但他指，聯邦政府有責任監督排海項目，防患於未然。「澳洲政府是排海項目的監管和審核的參與者之一，要確保日方排放的濃度、流量是和報告所寫的一樣，公開透明符合安全標準。」

