前總理陸克文出任澳洲駐美大使

前總理陸克文將成為澳洲下一任駐美國大使。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 今早透露，陸克文將於明年初上任。





艾巴尼斯說：「陸克文有無比的經驗擔當這個角色，他曾擔任過總理、外交部長，擔任過重要的學術職務，並在美國廣泛地工作過。」





前澳洲工業集團行政總裁里杜特（Heather Ridout）將加入陸克文的團隊，出任澳洲駐紐約總領事。





陸克文過去一直高度批評前美國總統特朗普（Donald Trump），特朗普早前已經宣佈競逐 2024 年的美國總統選舉。





艾巴尼斯被問一旦特朗普當選，會否損害陸克文履行職責能力時，斷然表示不同意有關說法。





陸克文在任總理期間，亦與工黨內不同黨員出現紛爭，在 2010 年被迫下台，由時任副總理及工黨副黨魁的吉拉德接任，但陸克文卻在 2013 的黨內選舉中擊敗吉拉德，重新執政。

