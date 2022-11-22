【中美大戰】前總理警告可能在未來五年發生

陸克文在澳洲國立大學發表演講的演辭中表示，澳洲國民正「生活在危險的時代」，中國仍然有可能對台灣採取軍事行動。





他說：『如果我們不能謹慎駕馭未來五年，那麼到 2020 年代末至30 年代初，我們很可能會發現自己處於武裝衝突的情況。』





他又指：『使用‘武裝衝突’這個詞很容易。 但當我們開始想像中美之間可能因台灣問題爆發戰爭的規模時，這種大規模戰事對戰略、經濟和人力成本可能會達致二戰以來從未見過的情況。』





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陸克文又表示，這亦是為甚麼中國、美國和澳洲必須盡一切努力確保亞太地區能夠有一個和平、繁榮和可持續的未來。





陸克文亦回顧上周美國總統拜登和中國主席習近平於G20 峰會期間在峇里島的會晤。





他指出今次是民主黨重奪政府以來中美領袖的首次面對面會晤。而今次會面的重要性在於中美兩國似乎都已邁出嘗試性的第一步。





此外，隨著總理艾巴尼斯在峇里島與中國主席習近平會面，他亦認為有助於恢復雙方中斷了六年的關係





陸克文又說：『雙方都決定收起宣傳伎倆。這是在某種程度上恢復中澳之間外交對話的穩定， 甚至恢復正常狀態的健康第一步。』



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