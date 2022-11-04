男子六合彩中獎 政府指他為某類人要扣錢

人人都夢想想中六合彩，但在昆州一名中獎的長者，在中獎後，卻每月被Centrelink扣取津貼。

Lott Set for Life

人人都夢想想中六合彩。 Credit: Lotts

住在昆州的 61 歲的Craig Hill ，在 10 月 14 日六合彩中獎，他在 Set For Life 樂透的二級大獎中贏得60,000元。

根據彩票條款，Set For Life獎金會在他一年內每月支付他5000 元，而不是一次性支付。

 但是，Craig Hill表示，由於他的獎金將是每月支付而不是一次性支付，他的津貼每兩週減少近 500元。

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 他每兩週發一次的821.20元的殘障津貼現在將減至328.20元，因為Centrelink認為他是「職業賭徒」。

 Craig Hill 將這種操作形容為「荒謬」。

 他在接受訪問時指「一開始我很高興，直到我告訴 Centrelink。」

 Craig Hill 指，如果他是一次性收到獎金，那是沒有問題，「如果我在Powerball中贏了 60 萬元，這不會影響我的津貼，但因為現在獎金是按月支付，所以我是一名職業賭徒，這太荒謬了。」
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Craig Hill 從前的職業是教書，直到3年前他在Townsville懲教中心上英語課時，被8名囚犯作為人質，事件令他心理受創。

 他指「我遭受嚴重的心理傷害，現在我很少離開家了。」

 澳洲稅務局確認他的獎金不是應稅收入，就像所有投注者的情況一樣，但 Centrelink 卻完全不同。

 他引述Centrelink 指，「這是規則。」

 Craig Hill 聲稱，在他要求審查後，Centrelink 官員還將他妻子的照顧者津貼削減，金額與他的津貼扣除的大致相同。

 Craig Hill 指「我做了正確的事，並聯繫Centrelink，他們告訴我，因為是按月支付的，所以算作賭博收入。」

 「我問我是否可以扣除過去20年的所有賭博損失，他們說不，只有在贏的那天我才成為職業賭徒。」

 Craig Hill 聲稱Centrelink官員向他表示，他可以將爭議提交行政上訴法庭，但他過去7年的全部津貼都可以被審核。

社會服務部向傳媒表示，其方法「符合向最需要幫助的人提供援助的原則」，又指定期的彩票獎是一種持續的收入來源，可支持生活。

部門又解釋，Craig Hill妻子的照顧者津貼受到影響，因為津貼收入測試使用雙方總收入，即使其中一個一方沒有領取津貼。

Craig Hill 指「有些部門有一種文化，他們將客戶視為敵人，但如果他們沒有客戶，他們就沒有工作。」

Craig Hill 說，他離成為一名職業賭徒還很遠，他只是在累積獎金高的時候才買Powerball，並從 2015 年開始定期購買 Set For Life。

 他還向The Lott 詢問是否可以一次性支付獎金以避免問題，但他聲稱The Lott拒絕這樣做，並且沒有給出理由。

「每個人都有能力解決問題，但沒有人願意。」

 但Craig Hill 指他並沒有放棄，並將他的案子提交給政府的行政上訴法庭，希望能推翻 Centrelink 的決定。
 
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Published 4 November 2022 at 4:44pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS