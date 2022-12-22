【聖誕臨近】墨爾本繁忙購物商場發生「拿刀捅人」血案

一名19 歲男子在墨爾本繁忙商場中被「嚴重刺傷」，需送院治療，目前情況危急。

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美食廣場位置被封鎖 Credit: 9 News

周三（12月21日 ）晚上，墨爾本西北部，位於 Taylors Lakes 的 Watergardens 購物中心發生嚴重傷人事故。

臨近聖誕，Watergardens 購物中心延長開放時間，以應對特別繁忙的購物需求。

但在晚上7時左右，中心內的美食廣場爆發一場毆鬥，一群年輕人參與其中。

其中一名19歲男子在打鬥過程中被「嚴重刺傷」，需送院治療，情況危急。

由於事發的美食廣場十分繁忙。因此，不少在場人士亦目擊事件發生。

有目擊者向九號台表示，不少人感到「驚恐萬分」，但亦有人馬上採取行動，為傷者施救與去追捕涉事青少年。

不久之後，涉事的五名青少年在 Watergardens 火車站外被捕。
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Watergardens 火車站 Source: Google / Michael
一名 14 歲，來自 St Albans 的少年被控故意造成嚴重傷害和聚眾鬥毆。

另外四人，三名17歲少年（分別來自 Kings Park、Deer Park及 Burnside Heights）和一名來自St Albans 的16歲青少，被控鬥毆罪。

警方表示，所有青少年都將在保釋法官面前接受還押聽證會。

任何尚未與警方交談過的目擊者或有手機錄像的人，請致電 1800 333 000 聯繫滅罪熱線或在線提交匿名報告。
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Published 22 December 2022 at 1:46pm
By Tracy Lo
Source: SBS