【聖誕臨近】墨爾本繁忙購物商場發生「拿刀捅人」血案

周三（12月21日 ）晚上，墨爾本西北部，位於 Taylors Lakes 的 Watergardens 購物中心發生嚴重傷人事故。
臨近聖誕，Watergardens 購物中心延長開放時間，以應對特別繁忙的購物需求。
但在晚上7時左右，中心內的美食廣場爆發一場毆鬥，一群年輕人參與其中。
其中一名19歲男子在打鬥過程中被「嚴重刺傷」，需送院治療，情況危急。
由於事發的美食廣場十分繁忙。因此，不少在場人士亦目擊事件發生。
有目擊者向九號台表示，不少人感到「驚恐萬分」，但亦有人馬上採取行動，為傷者施救與去追捕涉事青少年。
不久之後，涉事的五名青少年在 Watergardens 火車站外被捕。
一名 14 歲，來自 St Albans 的少年被控故意造成嚴重傷害和聚眾鬥毆。
Watergardens 火車站 Source: Google / Michael
另外四人，三名17歲少年（分別來自 Kings Park、Deer Park及 Burnside Heights）和一名來自St Albans 的16歲青少，被控鬥毆罪。
警方表示，所有青少年都將在保釋法官面前接受還押聽證會。
任何尚未與警方交談過的目擊者或有手機錄像的人，請致電 1800 333 000 聯繫滅罪熱線或在線提交匿名報告。
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