SBS全新紀錄片 【The Mission】: 探討西澳修道院藝術品離奇盜竊案「背後真相」

在澳洲，你期望在哪裡能找到無價的畫作？答案顯然是博物館或畫廊。但位於西澳珀斯東北130公里的新諾西亞修道院(New Norcia Monastery)，卻是本紀錄片《The Mission》藝術品盜竊案的案發地點。





這部三部曲系列紀錄片將深入探討在20世紀80年代發生的一宗離奇盜竊案，當時兩名笨拙的罪犯從這座西班牙本篤會修道院偷走了26幅歐洲名畫 - 部分畫作甚至被人從框架中割下 - 警方試圖在這些藝術品被運往外國之前找到它們。





從表面上看，這劇就像是這宗藝術品盜竊案的再次陳述，費內爾分別帶大家前往珀斯、雪梨、倫敦和馬尼拉拍攝。但正如他以往的紀錄片《Framed》和由播客改編的紀錄片《Stuff the British Stole》中了解到的，費內爾擅長捕捉有趣的故事，並拆解它以展示其中涉及的政治、權力和殖民主題。



費內爾(Marc Fennell) 到訪新諾西亞(New Norcia) Credit: SBS SBS全新紀錄片《The Mission》於10月24日 (星期二) 晚上8:30在SBS和SBS On Demand上首播，每週二在SBS頻道播出新一集，觀眾亦可以從10月24日開始在SBS On Demand上免費觀看整個系列。





《The Mission》將設有五種語言字幕，分別在SBS On Demand上以阿拉伯語，繁體中文，簡體中文，越南語和韓語播放。



到底費內爾為什麼選擇調查這宗特別的藝術品盜竊事件？





我們製作的紀錄片《Framed》獲得廣泛好評，導演格蘭特(Corrin Grant)和我聊天時，提到了這宗西澳盜竊案—在叢林中竟然收藏了價值數百萬的藝術品，還被偷取了。這故事一開始就顯得很奇怪，而且其發展也不尋常。 費內爾

而這確實也不尋常。為什麼在西澳的一個小鎮上會有一家西班牙本篤會修道院？為什麼它收藏著無價的藝術品？藝術品又為什麼要被送往菲律賓？誰是預期買家？為什麼罪犯這麼無知？





因此，費內爾和團隊取得了法庭文件並開始進行調查。





費內爾表示:「這聽起來就已經像一部電影劇本！這就是冒出重新創作想法的來源。」





《The Mission》由格蘭特執導，當中包括與案件調查人員、藝術策展人和藝術家進行訪談，但同時也使用了演員，穿著80年代的服裝，來重現犯罪現場、計劃過程和逃跑過程。這種創意的場面使觀眾更容易理解所有不同參與者之間的互動，這是一般紀錄片無法做到的。





然而，要重現每個細節仍有其限制。該團隊找不到金色的Ford Falcon —— 這是盜賊用作逃走的車。





費內爾坐在灰色汽車的乘客座位上向觀眾詢問:「你知道要找一輛80年代的金色Falcon有多難嗎？嘗試用你的想像力！」



曾是西澳洲犯罪小組首席調查員的退休偵探Ken Gregson，曾帶領尋找被盜畫作進行橫跨全國的搜尋，他是紀錄片中的主要人物之一。 Credit: SBS 從理論上說，這個故事有一個相當滿意的結局。但這部紀錄片不僅僅只想帶出盜竊這個主題。





費內爾表示:「修道院一般會有由贊助者贈送的藝術品。但在澳洲我們沒有太多修道院，而最令人驚訝的是它竟然位於叢林的中間。從珀斯開車到訪需要一個小時，位置也相當迂迴才看到建築物。它看起來和全國的任何東西都格格不入。就像踏入另一個時代。它為什麼在這裡？是怎麼一回事？這真的很奇怪。」



Noongar-Balladong 婦女菲利普斯(Dallas Phillips) 是那些在紀錄片中談論在新諾西亞(New Norcia) 的可怕經歷之一。 費內爾深入探討了修道院的歷史；如今，新諾西亞修道院成為了一個提醒—即使美麗的地方也可能有一個不被承認的醜陋過去。





費內爾指出:「我只是希望各方更加誠實，傳統上在英國，美國和澳洲，對修道院都非常尊重。現在我的使命是為宗案件增加透明度。這讓人不舒服。大家認為修道院是被動的；他們只是監護人，但現在連記者也開始提問。不只是我一個。」





費內爾是一名多才多藝的記者；他分別主持播客，紀錄片和問答節目。





費內爾指出:「我從做電影評論開始，一路走過來。嘗試做各種事情看看哪些會成功。我感到很幸運，因為大家支持我以另類的方式帶出故事。」





