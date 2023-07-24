一個意外令一名美國女孩獲麥當勞賠償逾百萬元

麥當勞被判賠償800,000美元（1.18百萬元）給一名八歲的美國女孩，這名女孩因雞肉塊燙傷了她的大腿，而得2級燙傷。





事件發生在2019年，當時四歲的Olivia Caraballo去了佛羅里達州塔馬拉克市的一家由Upchurch Foods公司經營的麥當勞分店。





根據當地報紙Florida Sun Sentinel報導，Olivia Caraballo的母親Philana Holmes在作供時表示，她為女兒和兒子點了兒童餐，但麥當勞將食物烹煮到高於不必要的溫度，且未提醒消費者熱食的危險性，在今年五月，法院裁決，這家美國連鎖店要承擔疏忽責任。





Olivia Caraballo and her mother, Philana Holmes, at the Broward County Courthouse in Fort Lauderdale, Florida. Source: AAP, AP / Amy Beth Bennett Philana Holmes說，當她女兒開始尖叫時，她停下車子，發現女兒被燙傷。據報導，她在周二的證詞中表示，她女兒稱她大腿內側的疤痕為她的「肉塊」(nugget)，並渴望將它切除。





在法庭在5月時展示了Olivia Caraballo的燙傷照片和尖叫的錄音。





麥當勞的律師辯稱，Olivia Caraballo當時並未感受到持續的不適，而且疤痕是她母親的問題。





這個家庭要求損害賠償金1500萬元，而麥當勞則認為15.6萬美元(230000元)已足夠。





Philana Holmes (right) hugs her attorney, Keyla Smith. Holmes said the jury's decision was "more than fair". Credit: Amy Beth Bennett 根據當地報紙Florida Sun Sentinel報導，在佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的布洛瓦郡(Broward County)法院進行結案陳詞後，陪審團於周三決定被告方應支付800,000美元（1.18百萬元）——其中400,000美元（590,000元）用於過去四年，另外400,000美元（590,000元）用於未來。





根據美國媒體CBS News報導，Philana Holmes 在法庭外表示「我其實只是很高興他們聽到了Olivia的聲音，陪審團能夠做出公正的判決。」





「我對此很滿意。坦白說，我沒有抱任何期望，所以這對我來說非常公平。」





SBS新聞已聯繫麥當勞以獲回應。







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