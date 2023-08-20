墨爾本市區辦公室空置逾一成 團體籲改造為住宅

自新冠疫情以來，辦公室需求持續下降。物業巨頭GPT最新的數據顯示，墨爾本市中心的辦公室空置率達到16.2%。





因此，澳洲房地產委員會（Property Council of Australia）委託設計公司Hassel和城市規劃顧問公司Ethos Urban進行審計，了解重新規劃的可能性。





Hassell的董事、辦公室設計負責人Ingrid Bakker表示，2021年人口普查顯示，墨爾本市共有140萬平方米的辦公室未被使用。她相信如今的空置面積只會更高。





她認為可以考慮把寫字樓改造為住宅：「只需改造一半，就能供應大約1萬至1.2萬個新單位。而且改造建築預計的碳排放，也比整座樓推倒重建少一半。」





審計報告發現，1990年之前建造的建築因更不符合甲級寫字樓標準，被租用的可能性更低，更適合改造為住宅；但也因更陳舊，而需要更多升級工程，並增加樓層。



墨爾本市中心1990年前建造的寫字樓，其中黃色為空置的，白色為正在使用的。 Credit: Hassell 墨爾本市中心共有1323座建築是1990年前建造，但若加上適合改建工程、適合加建樓層等條件，最終只有86座寫字樓可以作「適應性重新使用」的改造，僅佔6.5%。





以Spring Street 85號為例，該寫字樓原有15層，包括大堂、停車場、服務區等。若改造，可加建至22層，提供41個一房單位、69個兩房單位、38個三房單位和76個單間。





《時代報》報道，該寫字樓丟空數年後，近期以1300萬元易手。不過，新業主、發展商Ross Pelligra表示，會重新裝修並繼續以辦公室出租，無意改造為住宅。





「如果我們把市中心很多辦公室改造為住宅，那人們在哪工作呢？」





不過，辦公室改造住宅其實並非沒有先例。St Kilda Road一個七十年代的寫字樓此前就曾被改造為兩座安老院，分別名為The Alba和The Grace。其每平方米6300元的改造成本，略低於預計6700元的重建成本。



