四川發生 6.8 級地震後 男子失踪 17 天「奇蹟」獲救！

據中國官方媒體新華社的報道，28歲在四川瀘定縣一間水電站工作的工人、譯音甘余（Gan Yu）被當地村民於星期三（21／9）救出，目前在四川大學華西醫院接受治療。據醫院副院長譯音吳紅說，甘余的多處軟組織有損傷， 同時亦有多處骨折和嚴重感染。不過，醫院方面表示，儘管甘余的身體虛弱，但他的情況暫時穩定。
根據中國的傳媒報道，當9月5日四川瀘定發生地震時導致皖東河沿岸發生山山泥傾瀉，形成湖阻塞。由於看到水位飆升，甘余幫助他的同事譯音羅宇從大壩中放水，以保護下游的村莊免於受到水淹。之後， 兩人留在水電站等待救援。 但最後由於擔心大壩可能會倒塌，所以他們在第二天便離開水電站並步行約20公里，尋找救援。但因為有近視的甘余在路途中失去眼鏡，令他不能看清楚地勢，於是他們決定他的同事繼續尋找救援，並為甘余搭建了一個臨時庇護的地方，而他的同僚最終在九月八日獲救，但當救援隊在九月十一日到達臨時庇護的地方時，已經找不到甘余的蹤影。
找到該名生還者的村民譯音倪太高表示，他之後決定加入尋找甘余的行列，因為他熟悉當地的山區。
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據中國中央電視台的報道，倪太高於星期三上午在山坡上聽到有人呼救，然後便發現甘余躺在樹林裡。
甘余告訴倪太高，他是靠吃野果和喝泉水熬過了這麼多天。救援人員形容今次甘余獲救是「一項奇蹟」。
截至9月11日為止，該次地震一共造成93人死亡。
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