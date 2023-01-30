2022年新州最受歡迎BB名字揭盅

2022年，新州有83,411名嬰兒登記，比2021年減少6648名。
疫情和不斷上升的通脹可能影響了生孩子的決定，但由於父母有60 天的時間來登記新生兒，因此2022年12月出生的嬰兒可能尚未登記。
新州總檢察長斯皮克曼（Mark Speakman）揭曉新州出生死亡和婚姻登記處在2022 年新州嬰兒最受歡迎姓名前10名。
皮克曼指，歡迎嬰兒新加入家庭，對父母來說是一個歡樂的時刻，選擇名字是他們將做出的最重要的決定之一，「看看每年哪些名字最受歡迎總是很有趣」。
他指歡迎新州最新加入的居民，並祝賀所有2022年有新生兒的新州家庭。
Charlotte是2022年新州最受歡迎的女嬰名字，而Oliver連續第八年成為最受歡迎的男嬰名字。
2021年，Charlotte被Olivia擊敗，但2022年再次領先，而Olivia卻跌至第三。
Charlotte在過去 10 年中，有6年是最受歡迎的名字，Amelia連續第二年位居第二，Isla排名第四。
在從相對默默無聞的名字，至 2000年代後期成為最受歡迎的名字之一， Sienna自2011年以來首次重返最受歡迎女孩名字前10名，排在第9位。
比較舊式的名字Theodore，或簡稱Teddy，排在第五位，受歡迎程度逐年上升。
在最受歡迎的男孩名字中，Leo和Theodore的上升速度最快，分別在2009年和2015年闖入前 100 名，去年是最受歡迎的第三和第五名。
2022年第8名最受歡迎男孩名字是Luca，是Lucas的替代品，Lucas在2010年至2021年期間每年都進入前10名。
2021年，Oliver和Olivia是最受歡迎的嬰兒名字，未知Charlotte和Charles是否有朝一日能實現類似的壯舉，但名單顯示男孩的父母更喜歡Charlie ，在2022年首次進入前10名。
男童Oliver Francisco在2021年5月出生，其母親Danielle Francisco指「他看的臉看起來就是配Oliver這個名字」，她指Oliver是構思中的名字之一，但當見到兒子的臉就決定取名Oliver。
2022最受歡迎女生名字
2022最受歡迎男生名字
|1. Charlotte
2. Amelia
3. Olivia
4. Isla
5. Mia
6. Ava
7. Ella
8. Matilda
9. Sienna
10. Chloe
|1. Oliver
2. Noah
3. Leo
4. William
5. Theodore
6. Jack
7. Henry
8. Luca
9. Thomas
10. Charlie
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