2022年新州最受歡迎BB名字揭盅

2022年，新州有83,411名嬰兒登記，比2021年減少6648名。





疫情和不斷上升的通脹可能影響了生孩子的決定，但由於父母有60 天的時間來登記新生兒，因此2022年12月出生的嬰兒可能尚未登記。





新州總檢察長斯皮克曼（Mark Speakman）揭曉新州出生死亡和婚姻登記處在2022 年新州嬰兒最受歡迎姓名前10名。





皮克曼指，歡迎嬰兒新加入家庭，對父母來說是一個歡樂的時刻，選擇名字是他們將做出的最重要的決定之一，「看看每年哪些名字最受歡迎總是很有趣」。





他指歡迎新州最新加入的居民，並祝賀所有2022年有新生兒的新州家庭。





Charlotte是2022年新州最受歡迎的女嬰名字，而Oliver連續第八年成為最受歡迎的男嬰名字。





2021年，Charlotte被Olivia擊敗，但2022年再次領先，而Olivia卻跌至第三。





Charlotte在過去 10 年中，有6年是最受歡迎的名字，Amelia連續第二年位居第二，Isla排名第四。





在從相對默默無聞的名字，至 2000年代後期成為最受歡迎的名字之一， Sienna自2011年以來首次重返最受歡迎女孩名字前10名，排在第9位。





比較舊式的名字Theodore，或簡稱Teddy，排在第五位，受歡迎程度逐年上升。





在最受歡迎的男孩名字中，Leo和Theodore的上升速度最快，分別在2009年和2015年闖入前 100 名，去年是最受歡迎的第三和第五名。





2022年第8名最受歡迎男孩名字是Luca，是Lucas的替代品，Lucas在2010年至2021年期間每年都進入前10名。



2021年，Oliver和Olivia是最受歡迎的嬰兒名字，未知Charlotte和Charles是否有朝一日能實現類似的壯舉，但名單顯示男孩的父母更喜歡Charlie ，在2022年首次進入前10名。





男童Oliver Francisco在2021年5月出生，其母親Danielle Francisco指「他看的臉看起來就是配Oliver這個名字」，她指Oliver是構思中的名字之一，但當見到兒子的臉就決定取名Oliver。



2022最受歡迎女生名字 2022最受歡迎男生名字 1. Charlotte



2. Amelia



3. Olivia



4. Isla



5. Mia



6. Ava



7. Ella



8. Matilda



9. Sienna



10. Chloe 1. Oliver



2. Noah



3. Leo



4. William



5. Theodore



6. Jack



7. Henry



8. Luca



9. Thomas



10. Charlie





