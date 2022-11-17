【終獲特赦】緬甸軍方釋放澳洲學者特內爾

報道指，緬甸軍方釋放了澳洲經濟學家特內爾（Sean Turnell）和另外三名外國人，並特赦了約 6,000 名囚犯，以紀念緬甸國家勝利日。





緬甸政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun） 少將周四向緬甸之聲和仰光媒體集團表示，澳洲經濟學家特內爾、日本電影製片人久保田徹、前英國前駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman），以及一名身份不明的美國人，已被緬甸當局釋放並驅逐出境。





緬甸國營電視台MRTV其後亦證實相關報道，但沒有進一步關於他們已經獲釋的資料。





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現年 58 歲的特內爾，是雪梨麥格理大學經濟學副教授，他在 2021 年緬甸軍方發動政變奪取政權後被捕，當時他正在緬甸擔任前國務資政昂山素姬的顧問。





他於 9 月被緬甸當局指他因為違反官方保密法和移民法，而被判處三年徒刑。





經濟學家哈考特（Tim Harourt），是特內爾的朋友，他表示「很高興聽到他獲釋的消息」。







哈考特說：「這可讓他的好妻子、他的姐姐和父親以及全家人如釋重負。」





他又說：「特內爾的心與緬甸人民在一起，幫助他們（擺脫）貧窮，並幫助緬甸發揮其經濟潛力。作為一名參與發展經濟學的經濟學家，他不應該因為履行職務而被監禁。」



哈考特又感謝協助及支持特內爾的社運人士、朋友和同事，以及總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）和外交部長黃英賢（Penny Wong），他指自工黨在 5 月的聯邦選舉中獲勝執政以來的努力協助。

