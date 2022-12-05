新研究：主要政黨被「大規模拋棄」

在今年5月的聯邦選舉中，選民的投票意向對比過往作出了重大改變。





三分一的選民將選票投向了小黨派或獨立候選人，創下新紀錄。





這是在100 年間，小黨派或獨立候選人取得的最大成果。





專家表示，這表明支持主要政黨——兩黨聯盟及工黨的選民數量正在緩慢下降。





有關這些數據來自澳洲國立大學和格里菲斯大學最新發布的《澳洲選舉研究》（Australian Election Study）。





這項研究發現工黨的總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）是自2007年陸克文（Kevin Rudd）以來最受歡迎的領導人。





從對主要政黨的警示方面來看，這一研究發現，選民對主要政黨的忠誠度有所下降。





在1967年，大約四分之三的選民表示他們一直投票給同一個政黨，但到2022年，這一比例下降到僅僅超過三分之一。





研究報告的作者之一、澳洲國立大學教授麥卡利斯特 (Ian McAllister) 表示，這代表了主要政黨被選民「大規模放棄」。





麥卡利斯特教授表示：「選民現在不再那麼「執著」於主要政黨，他們在政治選擇中變得更加獨立有主見。」





他認為「這一趨勢是由更廣泛的社會變革推動，例如高等教育的大規模擴張、幾代人的更替、社交媒體的興起以及問題重要順序的轉變。」





在這一轉變中，獨立候選人和綠黨從中獲益匪淺。





2022 年對小黨派和無黨派人士來說是重要的一年，他們將自由黨國會議員從黨內的寶貴席位上趕了下來，但麥卡利斯特教授表示，這種勢頭是多年來逐漸形成的。





研究報告的另一位作者、格里菲斯大學的卡梅倫（Sarah Cameron）博士說，選民不再喜歡主要政黨是不夠的，他們需要有一個可行的選擇投出他們的選票。





她說，2022年選民對主要政黨不滿意，尤其是對兩黨聯盟和莫理遜。





與此同時，小黨派和無黨派人士就當時政府薄弱的問題開展了有條不紊的競選活動，包括氣候變化和性別平等。





卡梅倫博士表示：「小黨派和無黨派人士的中期勝利將取決於他們能夠在多大程度上創造出獨特的政治身份，一直延續到 2025 年的聯邦大選。」





卡梅倫博士和麥卡利斯特教授的研究還發現，只有不到五分之一的小黨派和無黨派選民曾經投票支持過聯盟黨，這些人在意識形態上更接近於工黨和中間偏左派。

