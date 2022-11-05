【球迷風波】Nick Kyrgios指女球迷騷擾致失準反被告誹謗 捐錢和解

基域奧斯（Nick Kyrgios）早前在溫布頓網球公開賽男單決賽對戰祖高域期間，指一名女球迷「飲醉酒」，並不斷「騷擾」他而影響表現，要求裁判驅逐該名女球迷離場，引發被女球迷控告誹謗風波。





事緣基域奧斯在打到第三局時，向裁判抱怨，指場內一名支持他的女球迷不斷大聲與他交談，令他失去發球局，應該驅逐她離場。





當裁判問他能否確定是哪一位女球迷時，基域奧斯即指著場內一名女球迷帕盧斯（Anna Palus）：「那個穿着裙子，看起來像喝了700杯的那位。」





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帕盧斯最終真的被逐離場，她當時向傳媒表示，只是喝了兩杯酒，並沒有喝醉酒，並指基域奧斯作出「魯莽且完全毫無根據的指控」是誹謗她，於是在8月開始採取法律行動，並指會將贏得的任何損失捐贈給慈善機構。





基域奧斯最終向英國媒體發表聲明，向帕盧斯道歉。





基域奧斯在聲明中說：「我告訴裁判，一名我現在知道是帕盧斯的球迷，在比賽中分散了我的注意力，認為她喝醉了，我承認有關說法是錯誤的，我為此道歉。」





基域奧斯並說：「為了向帕盧斯女士補償，我已經向她選擇的慈善機構『Great Ormond Street Hospital』慈善基金捐贈 20,000 英鎊。我不會再就此事發表評論。」





基域奧斯多年來成績不佳，終於在今年下半年表現出色，在美網贏得冠軍，並在溫網和美網公開賽四強中，首次進入大滿貫單打決賽。

