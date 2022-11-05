【球迷風波】Nick Kyrgios指女球迷騷擾致失準反被告誹謗 捐錢和解

有「壞孩子」之稱的澳洲網球好手基域奧斯（Nick Kyrgios）早前與溫布頓網球公開賽一名女球迷的「誹謗風波」得到和解，基域奧斯同意向慈善機構捐贈 35,000 澳元，作為對女球迷 Anna Palus 的「補償」。

Australia's Nick Kyrgios returns to Serbia's Novak Djokovic during the final of the men's singles on day fourteen of the Wimbledon tennis championships in London on 10 July 2022.

Nick Kyrgios has apologised to a fan he accused of being "drunk out of her mind" during the Wimbledon final. Source: AAP / Kirsty Wigglesworth

基域奧斯（Nick Kyrgios）早前在溫布頓網球公開賽男單決賽對戰祖高域期間，指一名女球迷「飲醉酒」，並不斷「騷擾」他而影響表現，要求裁判驅逐該名女球迷離場，引發被女球迷控告誹謗風波。

事緣基域奧斯在打到第三局時，向裁判抱怨，指場內一名支持他的女球迷不斷大聲與他交談，令他失去發球局，應該驅逐她離場。

當裁判問他能否確定是哪一位女球迷時，基域奧斯即指著場內一名女球迷帕盧斯（Anna Palus）：「那個穿着裙子，看起來像喝了700杯的那位。」

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帕盧斯最終真的被逐離場，她當時向傳媒表示，只是喝了兩杯酒，並沒有喝醉酒，並指基域奧斯作出「魯莽且完全毫無根據的指控」是誹謗她，於是在8月開始採取法律行動，並指會將贏得的任何損失捐贈給慈善機構。

基域奧斯最終向英國媒體發表聲明，向帕盧斯道歉。

基域奧斯在聲明中說：「我告訴裁判，一名我現在知道是帕盧斯的球迷，在比賽中分散了我的注意力，認為她喝醉了，我承認有關說法是錯誤的，我為此道歉。」

基域奧斯並說：「為了向帕盧斯女士補償，我已經向她選擇的慈善機構『Great Ormond Street Hospital』慈善基金捐贈 20,000 英鎊。我不會再就此事發表評論。」

基域奧斯多年來成績不佳，終於在今年下半年表現出色，在美網贏得冠軍，並在溫網和美網公開賽四強中，首次進入大滿貫單打決賽。
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Published 5 November 2022 at 5:49pm
By Timothy Wu
Source: SBS
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