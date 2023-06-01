【加乘計費設上限】新州Uber繁忙時間收費增幅受限制

新州運輸廳長海倫（Jo Haylen）宣佈，與Uber達成協議，當公共交通網絡出現問題時，Uber會協助乘客流動，並限制「加乘計費」surge pricing。





對於這項Uber「加乘計費」封頂措施，海倫在社交網站推特說，是全澳第一個州實行。



Uber會在繁忙時間，實行「加乘」機制，增加每程車的收費，





在 3 月8日雪梨火車網絡因技術故障癱瘓，導致數千名乘客在傍晚放工繁忙時間滯留，部份乘客搭Uber後，投訴收費激增。





有乘客投訴從市區到西南區Mount Annan平日車費40元，但當日在「加乘收費」下，車費高達500元。



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海倫星期四（6月1日）在一份聲明中表示，州政府達成Uber的協議後，意味著當州內的公共交通網絡發生嚴重事故時，車費的增加會有限制。





她表示，在發生公共交通網絡嚴重故障，或其他重大事故，新州運輸署人員將與Uber直接對話，令Uber可以向旗下司機提供事態最新發展。





Uber將獲准繼續實行繁忙時間的「加乘收費」，以吸引司機到受影響地區載客，不過收費會有限制。





Uber表示，現在會對公共交通的活動及流程，採取24小時7日的全天候監察，在發生重大或安全事件時，限制「加乘收費」的加價幅度。









