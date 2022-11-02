澳洲袋鼠數量「爆炸式」增加 再有老翁被袋鼠攻擊

對於放牧者與農民而言，不同州份的袋鼠種群與數量問題一直也是他們要面對的問題。





一般牧民估計他們的土地上有多達 1萬5千隻袋鼠，他們或需要聘用持有政府頒發的減災許可證的專業的射手在農場內射殺牠們，而應對袋鼠對農作物以及對牧民帶來的各種威脅。





在昆州，紅袋鼠、大袋鼠和東部灰袋鼠被用於商業和非商業目的。





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一位已經從事了袋鼠射手11年的埃利斯（Robert Ellis）表示，這幾個月來一直面對彈藥供應的問題。





他表示，在大流行之前，他從未經歷過這樣的彈藥短缺，而且價格亦大幅上升。





他指當槍店一收到貨品，短時間就會售罄。





去年 8 月，貨運公司 TNT 確認將不再運輸槍支和彈藥——讓農村企業陷入困境。





這意味著埃利斯需要前往 700 多公里外的另一處購買物資。





埃利斯表示：他們住在西部很遠的地方，這裡只有一家小槍店，他無法跟上[需求]……溫頓（Winton）可能有 20 或 30 名袋鼠射手。





埃利斯先生通常每晚都在外面狩獵，經常一晚就能射殺 70隻袋鼠，但由於今年持續降雨，已經有很長一段時間無法工作。





因為澳洲不少地區持續降雨，使袋鼠槍手無法工作，袋鼠除了對農作物形成威脅，亦對住在郊外人士的房產與安全有所威脅。





昨日（11 月 1 日）中午，新州中北部海岸，一名男子走向Lake Innes Dr 附近的 Apanie Rd 的棚屋中，就有一隻袋鼠出現，將他撞倒後並對他施襲。





據稱這一名70多歲的男子試圖與袋鼠搏鬥，男子的頭部、手臂和腿都被割傷，肩膀也脫臼了。





救護員馬赫爾（Cameron Maher）表示：在我們到達之前，一名目擊者已經為傷者在傷口周圍包裹了毛巾，這有助止血。





但他形容這對患者而言將是一次非常可怕的經歷，並提醒公眾，野生動物可能是不可預測的。





老人被緊急送往Port Macquarie Base醫院，目前情況穩定。





澳洲野生動物需要援助協會（FAWNA）主席瑞安（Meredith Ryan）表示，雖然野生動物的保護行為並不少見，但人類受到攻擊的情況很少見。





她表示，在Lake Innes Dr這樣的地區，許多袋鼠已經習慣了人類，所以它們並不害怕。





瑞安說，雖然每年有數千人因家養寵物襲擊而尋求醫療救助，但新州每年因袋鼠受傷而接受治療的人不到 5 人。





但瑞安仍然提醒：最好避免接近野生動物，因為你永遠不知道雄性是否在求愛或與另一隻袋鼠打架，或者母親是否在保護她的幼崽。





瑞安提醒應該盡量讓自己看起來沒有威脅性。而且在牠們周圍走動時，建議不要盯著牠們——並保持手臂向下，這樣就不會被視為威脅。





另外，她亦指如果袋鼠發出咆哮或咔噠聲，這可能代表袋鼠存在潛在攻擊性。

