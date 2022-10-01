【恐怖行山】行山者達爾文海灘驚見人頭骸骨

據當地警方表示，該名行山者是於星期三（28／9）在距離達爾文以北只有14公里的Lee Point 海灘發現「大量」人體骸骨，警方接報到場後封鎖現場進行調查，署理警長戴利（Karl Day）表示，已派出多名專家共同處理此案，希望查明死者身份。





據警方發表的聲明說：『從星期三到星期五，包括法醫在內等的醫學專家已經在現場細心進行搜查工作。』





聲明亦指：『警方亦發現大量骸骨，包括一個頭骨。』





Advertisement

『而在法醫專家進行進一步分析和在未獲得有關結果前，警方無法進一步詳細交代情況。』





警方又表示，骸骨相信是在一些灌木叢中被該名男行山者所攜同的狗隻發現，署理警長戴利說：『當這名人士發現了部分骸骨後再仔細觀看下，才意識到他所看到的可能是人類頭骨，於是他便立即報警。』





戴利又說：『證據顯示可能只屬一個遺體。但警方將會詳細研究其他所發現的骸骨， 但從外行的角度和實際專家的角度來看，骸骨都沒有任何遭受創傷的跡象。』





警方將會專注於確定骸骨是屬於誰和確立他們的死亡時間， 亦會使用DNA技術以識別究竟死者是誰。 同時，警方亦會翻查一些未經破案的案件、失踪人士和與處理主要罪案單位合作，找出死者是誰。





警方又表示，如果有市民相信這可能是他們失蹤的親人或朋友，又或者對這個特定地區或死者有任何消息，請立即與警方聯絡，或致電131 444 。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。



