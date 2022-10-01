【恐怖行山】行山者達爾文海灘驚見人頭骸骨

一名行山人士在北領地達爾文附近一個海灘叢林發現一副相信是人類骸骨，警方現時正調查事件。

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該名行山者是於星期三（28／9）在距離達爾文以北只有14公里的Lee Point 海灘發現「大量」人體骸骨。（資料圖片） Source: AAP / PATRINA MALONE

據當地警方表示，該名行山者是於星期三（28／9）在距離達爾文以北只有14公里的Lee Point 海灘發現「大量」人體骸骨，警方接報到場後封鎖現場進行調查，署理警長戴利（Karl Day）表示，已派出多名專家共同處理此案，希望查明死者身份。

據警方發表的聲明說：『從星期三到星期五，包括法醫在內等的醫學專家已經在現場細心進行搜查工作。』

聲明亦指：『警方亦發現大量骸骨，包括一個頭骨。』

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『而在法醫專家進行進一步分析和在未獲得有關結果前，警方無法進一步詳細交代情況。』

警方又表示，骸骨相信是在一些灌木叢中被該名男行山者所攜同的狗隻發現，署理警長戴利說：『當這名人士發現了部分骸骨後再仔細觀看下，才意識到他所看到的可能是人類頭骨，於是他便立即報警。』

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戴利又說：『證據顯示可能只屬一個遺體。但警方將會詳細研究其他所發現的骸骨， 但從外行的角度和實際專家的角度來看，骸骨都沒有任何遭受創傷的跡象。』

警方將會專注於確定骸骨是屬於誰和確立他們的死亡時間， 亦會使用DNA技術以識別究竟死者是誰。 同時，警方亦會翻查一些未經破案的案件、失踪人士和與處理主要罪案單位合作，找出死者是誰。

警方又表示，如果有市民相信這可能是他們失蹤的親人或朋友，又或者對這個特定地區或死者有任何消息，請立即與警方聯絡，或致電131 444 。

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Published 1 October 2022 at 12:37pm
By Selina Kong
Source: SBS