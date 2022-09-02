【逾半逾時未處理】澳洲聯邦警察被批拖延處理貪污投訴

聯邦申訴專員（Commonwealth Ombudsman）批評澳洲聯邦警察有逾半涉及貪污的投訴未能在基準時間內及時處理。

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澳洲聯邦警察被批拖延處理貪污投訴。 Source: AAP / James Ross

根據聯邦申訴專員向聯邦國會提交的一份報告中發現，49.5%的投訴在基準範圍內得到解決，在兩類投訴中，這一比例為 20%。

超過一半的與澳洲聯邦警察成員有關的貪污投訴，並沒有在基準時間內得到解決。

報告稱「在確保投訴管理系統的有效性、提升操守、實踐解決方案，以及建立公眾信任等方面，及時處理投訴是十分重要。」
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澳洲聯邦警察的服務章程承諾「公平並在可能的情況下，及時處理投訴，並遵守處理投訴的法律和標準。」

申訴專員指「澳洲聯邦警察一直不遵守解決投訴的基準時間，這可能違背承諾。」

來自公眾和澳洲聯邦警察成員的投訴，包括無禮、及涉及犯罪行為和貪污的指控。
自申訴專員在 2007/08 年首次審查澳洲聯邦警察 投訴系統以來，及時性一直是問題。

澳洲聯邦警察的投訴管理團隊向申訴專員表示，最近正式確立將投訴調查分配給管理人員的做法。


雖然這會延長處理投訴的時間，但澳洲聯邦警察向申訴專員表示「調查更加徹底和全面。」

第二個令處理投訴延長的問題，是與新的守則，新守則容許投訴對象以 7 天時間來回應調查結果。

申訴專員在17%的正式投訴中發現，有利益衝突聲明丟失、未簽署的情況，或未在調查開始時註明日期。

在一個案例中，利益衝突聲明是在調查員被指定兩年半後才簽署。

在另一個案例，調查人員被指示將聲明的日期追溯至調查開始。

申訴專員亦建議對參與管理和調查性騷擾和虐待指控的工作人員，提供更好培訓。

澳洲聯邦警察表示，新的投訴管理模式將於今年推出。
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Published 2 September 2022 at 12:59pm
By Hiu Ching Lam
Source: AAP