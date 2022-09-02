【逾半逾時未處理】澳洲聯邦警察被批拖延處理貪污投訴

根據聯邦申訴專員向聯邦國會提交的一份報告中發現，49.5%的投訴在基準範圍內得到解決，在兩類投訴中，這一比例為 20%。





超過一半的與澳洲聯邦警察成員有關的貪污投訴，並沒有在基準時間內得到解決。





報告稱「在確保投訴管理系統的有效性、提升操守、實踐解決方案，以及建立公眾信任等方面，及時處理投訴是十分重要。」



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澳洲聯邦警察的服務章程承諾「公平並在可能的情況下，及時處理投訴，並遵守處理投訴的法律和標準。」





申訴專員指「澳洲聯邦警察一直不遵守解決投訴的基準時間，這可能違背承諾。」





來自公眾和澳洲聯邦警察成員的投訴，包括無禮、及涉及犯罪行為和貪污的指控。



自申訴專員在 2007/08 年首次審查澳洲聯邦警察 投訴系統以來，及時性一直是問題。





澳洲聯邦警察的投訴管理團隊向申訴專員表示，最近正式確立將投訴調查分配給管理人員的做法。







雖然這會延長處理投訴的時間，但澳洲聯邦警察向申訴專員表示「調查更加徹底和全面。」





第二個令處理投訴延長的問題，是與新的守則，新守則容許投訴對象以 7 天時間來回應調查結果。





申訴專員在17%的正式投訴中發現，有利益衝突聲明丟失、未簽署的情況，或未在調查開始時註明日期。





在一個案例中，利益衝突聲明是在調查員被指定兩年半後才簽署。





在另一個案例，調查人員被指示將聲明的日期追溯至調查開始。





申訴專員亦建議對參與管理和調查性騷擾和虐待指控的工作人員，提供更好培訓。





澳洲聯邦警察表示，新的投訴管理模式將於今年推出。

