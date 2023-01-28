【夏天至今第14宗】雪梨兩男子遇溺 一死一危殆

事發在雪梨南部Cronulla一個海灘，其中一名男子被救生員救起時已經死亡，另外兩人被送往 St George 醫院，其中一人危殆。





事發在下午 1 時 50 分左右，當時他們在 Shelly 海灘游泳時遇溺。





雖然其中一人能夠自行返回海灘，但另外兩人被發現已在水中失去知覺，附近的救生員其後用水上電單車將兩名傷者送往Cronulla海灘。



今次是自去年 12 月 1 日以來，新州發生的第14宗遇溺事件。





幾天前，Surf Life Saving NSW 的救生總監懷斯曼 (Joel Wiseman) 表示，他們正面臨挑戰。





懷斯曼 說：「我們正經歷有史以來最繁忙的夏季之一，救援人數眾多，我們的救生員義工每週都會繼續當值，並盡最大努力確保每個到海灘的人都能夠安全。」

