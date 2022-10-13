【搶飛】澳航捷星推逾百萬張特價機票：優惠限時結束！

捷星指定特價航線的單程票價由 $35 起，澳航及 QantasLink 航線則由 $99 起，適用於明年的飛行航程。





集團表示，優惠計劃將讓澳洲人能提早計劃 2023 年的假期、周末度假或探訪親朋的旅程。而商務客位票價則由 $499 起。





特價機票可以即日開始預訂，澳航航班優惠至 10 月 20 日澳洲東岸夏令時間晚上 11 時 59 分，捷星航空優惠至 10 月 13 日晚上 8 時正。





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澳航行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示，今次優惠中有四份一澳航機票低於 $200，同時亦有 70% 的捷星機票低於 $100。





他說：「這樣（顧客）可以將更多金錢花在其他活動上，變相支持旅遊業及全澳各小型企業，對遊客及澳洲旅遊業是一個雙贏。」





集團續指，今次優惠涵蓋旗下三間航空公司來往全國 67 個目的地的航班服務，其中包括各首府城市及偏遠鄉鎮。





隨著新冠病毒疫情放緩及本地經濟活動陸續重啟，公司的財務狀況預料亦將有所改善。





集團星期四（10 月 13 日）公布，鑑於乘客提早預訂機票及目前的燃油價格等因素，在過去兩年半錄得嚴重虧損後，估計將在 2022-23 財政年度的上半年錄得介乎 12 至 13 億澳元之間的基本稅前利潤。





預料今年 12 月 31 日，淨債務將降至大約 32 至 34 億元之間的水平，低於目標水平 39 億。





營運表現方面，九月份有 69% 航班準時開出，低於九月份的目標 75%；但部份情況是由極端天氣及航空管制限制所導致。





航班取消的比率由八月份的 4% 下跌至九月份的 2.4%。十月份至今，只有 1.7% 航班被取消，比率低於其他競爭對手，亦低於該公司在疫情前的比率。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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