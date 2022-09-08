【澳洲製造】本地產月餅賣斷市 口味款式不輸進口貨

雖然進口自中港台和新馬的月餅仍為市場主流，但澳洲本地製造的月餅今年也逐漸受到青睞。





雪梨內西區餐廳Ommi’s Food and Catering的老闆許丞鈞（Omar Hsu）表示，今年的月餅生意比去年翻了超過一倍，而他們的賣點是新鮮製作、台灣風味，絕非進口。





「所有顧客都是沖著澳洲製造而來，支持本地小企業，我真的很感謝。我們（所有產品）都是在這裡生產，使用本地原料，我覺得比進口要好。」





Advertisement

「比起外國貨，他們很自豪能買到這些（本地貨）。」



Ommi's餐廳推出的虎斑鮮奶黑糖麻糬月餅。 Source: SBS / Kevin Cheng 做訪問時，Ommi’s餐廳已賣出600份月餅禮盒，許丞鈞希望最終能超過1500盒或者超過1萬個月餅。





他原創的口味包括烏豆沙鹹蛋黃麻糬月餅和鳳凰酥月餅等。





中秋節，英文通常直譯為Mid-Autumn Festival，而在澳洲則往往叫做Moon Festival。這是中華傳統節日，而南韓、日本和東南亞部份國家也會慶祝。





中秋節的日子是農曆八月十五，親友會在一起分食月餅——其傳統製法通常以蓮蓉為餡。



「烤箱一直暖著」

雪梨甜品店小鹿製田的老闆Steve Hou表示，自六月以來他的團隊就沒停過手，月餅一直「從烤爐門飛出去」。





「難以置信，非常忙碌。我們就一直在做月餅，有些（種類）已經售罄了。我們的工廠從早上到凌晨3點有三個更，員工可以休息但工廠不休息，烤箱總是暖的——一直開著。」



Steve表示，他們今年已賣出超過1萬份月餅禮盒。





他認為，本地製造的月餅今年大受追捧，證明了他打造這個品牌和產品的信譽。





他說一些大酒店和奢侈品牌都訂購了他們的月餅，包括朗廷酒店（Langham Hotel）、卡地亞（Cartier）和思琳（Celine）。





「當然他們青睞我們的產品時因為它們是本地製造......我們經年建立信譽，（製作月餅）至今六年了，很為我們的產品自豪。」



我們52元的禮盒已賣出成千上萬份，全部售罄......有客人（一個人）買了1,100盒。

小鹿製甜的月餅口味除了有傳統的蛋黃白蓮蓉，還有烏龍茶、燕窩、榴蓮等，而招牌的奶黃流心月餅今年繼續是顧客首選。



物流與供應影響選擇

雪梨東區的阿公超市（Gong Grocer）售賣多款月餅，並在市中心的Darling Square擺攤銷售。





超市的品牌經理Vivian Nguyen表示，他們從9月1日延續到中秋節當天的攤位提供至少30款不同月餅。「中秋節是其中一個我們每年最期待的節日，因為大家喜歡月餅，所以我們搜羅很多國際和本地品牌。」





「從（香港的）美心、榮華、奇華、（馬來西亞的）錦綸泰，到本地牌子金唐、Dulcet和小鹿。我們也很興奮今年能有著名的香港半島酒店月餅。」



阿公超市今年售賣約30款不同月餅。 Source: Supplied / Gong Grocer 但她表示，目前海外進口商品仍有供應鏈方面的問題。「這和供應商的海運運費上漲有關，也有往常的擔心進口商品能否賣完的擔憂。出於有限的購買力和昂貴的成本，較小的獨立企業也會發現較難獲得庫存。」





許丞鈞也表示，有客人反饋說想見到更多澳洲製造的月餅，而非依賴國際進口。「特別是最近，國際貨運有些困難，如果你要外國貨，有時需要等待，等到可能中秋節已經過了。」



此消彼長下，Vivian直言本地月餅越來越受歡迎：「特別是在雪梨，我們被這些優秀的西餅人才寵壞了，著名品牌像金唐已成為另類經典，而Dulcet、小鹿和Ommi’s也總有獨特口味創新，品質上乘。」







「我們也有很多本地的傳統越南月餅，比如說永光餅家（Vinh Quang）的綠豆沙月餅。我還留意到更多地方性的月餅款式開始在市場受追捧，比如上海的蘇式鮮肉月餅、潮州的酥皮月餅。」





口味在進化

許丞鈞也覺得，隨著澳洲越來越多亞裔和華裔移民，月餅口味在不斷變化，特別是在年輕人群當中。





「我們總是考慮如何新舊搭配，我們不想丟棄記憶中的傳統口味，我們想從把人們已經喜愛的東西做得更好。」





「傳統而言，喜歡金沙滷肉綠豆椪（俗稱金月娘）的顧客至少五成是台灣人......這時很多人喜歡我們做的非常台灣的口味。年輕人喜歡虎斑鮮奶黑糖麻糬，因為有點像泡沫茶口味，還能嚼麻糬，吃到黑糖口感。」



Steve介紹，小鹿製甜最受歡迎的奶黃流心月餅，秘方在於使用本地原料。





「我們的工廠如同網羅了全澳洲的鴨蛋。它們需要40天去準備，（因此）我們4月份就去了農場（採購）。」

