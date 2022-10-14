【濫用致中毒飆升】藥管局或立法管制購買止痛藥

一份報告顯示，2019至20 年有 8,700 宗撲熱息痛中毒事件，女性人數急劇上升，而10至24 歲的年輕人佔因故意濫用普通藥物而入院的人數幾乎一半。





撲熱息痛中毒可導致肝藏受損或需要接受移植，甚至死亡。





撲熱息痛為普通藥物，可以從超級市場或便利店中購得，人們亦會長備家中以備不時之需。





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但目前，澳洲藥品及用品管理局（TGA）正在考慮是否對購買撲熱息痛施加一些限制，因為該局擔心些痛藥會被用於自殘。



每年有50年輕人死於撲熱息痛中毒

這種常用的藥物，雖然使用得當是安全的，但嘗試服藥自殘的澳洲年輕人中有一半， 就是服用撲熱息痛，每年導致多達 50 人死亡和受傷。





過去10年出現一個令人擔憂的趨勢，即故意服用撲熱息痛致中毒率增加。





TGA 一直在與社區就改變撲熱息痛的出售方式和銷售對象進行協商。





今年較早前， TGA發佈了一份報告， 當中提出了幾項建議，包括限制一盒止痛藥中撲熱息痛藥丸的數量，以及可以購買多少盒。



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自由黨議員科爾曼（David Coleman）在擔任心理健康和預防自殺助理部長時，曾下令進行審查。





他向澳洲廣播公司表示：「我非常擔心撲熱息痛中毒的驚人增長，尤其是對女孩和年輕女性而言。」





「我們看到10年來增長超過 200%。」





他希望看到報告中的所有7項建議得到全面落實。



藥管局或將限制一盒止痛藥中 撲熱息痛藥丸的數量，以及可以購買多少盒。 Source: AAP



TGA一直在諮詢公眾，並會用公眾意見來決定是否改變毒藥標準，該標準會決定撲熱息痛的獲取方式和數量。





管理局就是否修訂毒藥標準（Poisons Standard），即決定如何獲取撲熱息痛的準則，展開的公眾諮詢，在今日10月14日結束。





藥物調度諮詢委員會 (Advisory Committee on Medicines Scheduling) 下個月11月會開會討論。





黃金海岸全科醫生及教授摩根（Mark Morgan）說：「 英國的證據顯示，當限制一盒止痛藥中撲熱息痛藥丸的數量，肝臟移植的需求，以及因服用撲熱息痛過量而導致死亡的人數顯著減少。」





摩根教授亦補充，事情需要取得平衡，因為大多數人仍需要能夠輕鬆獲取少量的撲熱息痛，以解決頭痛和流感等短期健康疾病。



零售商支持限制包裝藥丸數量以及購買人數

在提交給 TGA 的文件中，澳洲零售商協會不支持將限制 18 歲以上才能購買的建議，認為建立一個系統來驗證客戶的年齡的成本會很高。 協會表示建議中的其他措施經已足夠。





而教授摩根希望零售商重新考慮。





摩根說：「可能會給零售商帶來一些不便，但坦率地說，與拯救兒童生命這一非常重要的問題相比，這是一個非常小的考慮因素。」





TGA還建議改善安全資訊，以及擴大對曾經服毒自殘的人的援助。



